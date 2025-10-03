Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina

Estudiantes tuvo un 2025 en el cual pasó de todo. No terminó la temporada ni mucho menos pero el recorrido fue tan intenso como variado. El que se avecina será igual de movido pero soma como totalmente renovado al menos en cuanto a nombres como pretensiones.

El Pincha tiene que barrer el salón luego de dos temporadas muy pretensiones desde lo económico y discursivo. Se buscó conseguir logros deportivos (los logró en 2024) y por eso se decidió no vender jugadores. El precio será un balance con un importante déficit operativo y un pasivo en aumento. Muy importante. Por eso necesita recuperar dinero y llegó la hora de vender jugadores y apostar más a sus inferiores o futbolistas que lleguen como apuestas.

En este mercado de pases habrá ventas. Sí o sí. No será uno o dos, serán muchas. Uno de ellos será Tiago Palacios quien tras tener varias ofertas se terminó quedando para reforzar a un plantel que no tenía jugadores en ese puesto o variantes. En este receso es número puesto para ser salida y que el Pincha pueda recaudar algo de dinero para equilibrar las finanzas.

Del mismo modo podría salir Santiago Ascacibar. Estudiantes le terminó comprando toda la ficha y en este contexto de un plantel con superpoblación en el medio podría seguir su carrera en Europa. En los últimos mercados tuvo varias ofertas, incluso de los dos clubes más grandes de Argentina pero prefirió quedarse en el Pincha para jugar la Copa Libertadores.

Al mismo tiempo será el momento que salga del plantel Cristian Medina, quien al firmar contrato se estableció que en caso de quedarse más de un año, al segundo su sueldo se duplicaría. Estudiantes no puede pagar ese salario. Igual no hará negocio porque el jugador es del Grupo Foster Gillet.

Otro más que podría hacer sus valijas es Gastón Benedetti, quien ya tuvo ofertas y tras su enorme partido contra Flamengo tendrá opciones para marcharse. El pase es 100% del Pincha.

Además se buscarán interrumpir los vínculos de algunos jugadores, como Lucas Alario y Ramiro Funes Mori.

Por lo pronto ya se acordó la salida de un jugador: Javier Altamirano. El volante seguirá en la U. de Chile quien hará efectivo el cargo de 800 mil dólares por el porcentaje que el Pincha tenía de su ficha. El transandino no volverá a la Argentina.

Del mismo modo sucederá con Nehuén Benedetti, quien se marchó a préstamo al New York City de la MLS y tras su muy buen torneo. Si bien no trascendió el monto se sabe que la opción de compra era muy baja.