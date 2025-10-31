Aparecieron más restos humanos en Entre Ríos

La aparición de restos humanos en la provincia de Entre Ríos, motorizó a las autoridades locales, que evalúan si pertenecen a Martín Sebastián Palacios, el remisero asesinado por Pablo Laurta, el hombre que también está acusado del femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba.

Los restos fueron hallados en una bolsa negra sobre la ruta 15, en dirección a Sauce Sur, a unos 150 kilómetros de donde encontraron el torso de Palacios durante los primeros días de rastrillajes.

Conforme al parte policial, en el lugar se concretó el levantamiento de “un cráneo incompleto con restos de pelo, hueso temporal, un maxilar inferior con dentadura completa, dos piezas dentarias, cuatro falanges correspondientes a una mano, huesos incompletos de radio y cubito (falta extremidades de los mismos), restos de mechones de pelo, seis vértebras cervicales, tres fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos”.