Kicillof reúne a los intendentes de su espacio

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Axel Kicillof tiene previsto recibir hoy a los intendentes de su espacio político. Será el primer encuentro formal luego de la sorpresiva derrota electoral del domingo donde se espera que el análisis de ese traspié dé paso a planteos y reclamos en medio del tenso clima interno con el kirchnerismo.
La reunión viene precedida de reproches y declaraciones subidas de tono. Varios alcaldes del kicillofismo salieron a cuestionar a La Cámpora. Otros fueron un poco más allá y reclamaron que el Movimiento Derecho al Futuro tome otro rumbo, bien alejado del kirchnerismo.
Mientras las acusaciones van y vienen, aparece en escena una estación clave en esa pelea que amenaza con extenderse: la conducción del PJ bonaerense. Varios de los jefes comunales que estarán hoy por la tarde en la Gobernación quieren armar una lista para disputar con Máximo Kirchner.
Aún no se sabe si el líder de La Cámpora buscará continuar en su cargo, pero un sector del kicillfismo cree que es el momento de dar la pelea. Kicillof, mientras tanto, ya desechó hace rato presentarse como candidato a ese cargo, pero habilitaría a que algunos de los suyos encare esa empresa.
Sin embargo, en las últimas horas comenzó a sobrevolar la posibilidad de que el PJ bonaerense postergue esos comicios que deberían hacerse antes de fin de año y pasar la disputa para los meses de marzo o abril.
El encuentro de hoy en la Gobernación se tratará de una reunión de “trabajo” con los jefes comunales aliados a Kicillof y que lo respaldaron en la cruzada contra La Cámpora para desdoblar las elecciones provinciales que se celebraron el pasado 7 de septiembre.
Más críticas internas a la conducción nacional
La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento
“Se viene profundizando la demanda de asistencia y creemos que eso no se va a detener. A sí que vamos a buscar alternativas entre todos para dar respuesta en la medida que podamos”, especificaron algunas fuentes. Pero más allá de las cuestiones vinculadas a la gestión, la política no estará ajena al debate.
También formará parte de la discusión el envío del proyecto de Presupuesto a la Legislatura, trámite que se concretaría el próximo lunes. Y, en ese contexto, la posibilidad de que se incluya un fondo específico que se destinará a los municipios.
Toda la discusión tendrá como telón de fondo la disputa que se libra en el peronismo con la mirada puesta en 2027 y que se agudizó luego de que el domingo Fuerza Patria sufriera un sorpresivo revés tras haber ganado por casi 14 puntos los comicios que Kicillof adelantó para septiembre donde se eligieron cargos provinciales.
