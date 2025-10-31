Elogios mutuos por redes entre Milei y Bessent

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, envió otra fuerte señal de respaldo al presidente, Javier Milei, quien le agradeció con un entusiasta mensaje en redes.
Luego de revelar que habló con Milei “para felicitarlo por la histórica victoria” libertaria en las elecciones del domingo, Bessent destacó en la red social X que, “tras el liderazgo del presidente Donald Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina” y convocó a los mercados a “acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026”.
Según Bessent, el electorado que acompañó a LLA en las urnas “sabe que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión”, mientras prometió una “pronta” visita al país. Por su parte, Milei le respondió que lo espera “con mucha ilusión” y le agradeció “su apoyo incondicional”.
