El sospechoso del incendio fatal continúa internado

El caso que conmueve a la Región sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, Joel Marcos Matías Salazar (35), la pareja de Yanet Rivero (32) -la mujer que murió con el 95% del cuerpo quemado-, fue trasladado desde el hospital Larraín de Berisso al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internado en terapia intensiva, bajo consigna policial.

Según un informe oficial, el hombre fue derivado en una ambulancia “para su mejor atención”, acompañado por personal policial. Salazar se encuentra identificado en la causa “homicidio en grado de tentativa”, expediente que instruye la fiscal Virginia Bravo, mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió en la vivienda de 122 entre 17 y 18, en el barrio Villa Progreso, durante la madrugada del martes.

Dentro de esa casa, ambos fueron hallados con graves quemaduras tras un hecho aún rodeado de interrogantes. La mujer perdió la vida poco después, tras ser trasladada al hospital local, mientras que su pareja resultó con lesiones menos severas. El hombre aseguró que fue ella quien inició el fuego durante una discusión, pero en el entorno de Rivero hay quienes sostienen otra versión: que ella habría sido víctima de un ataque.

Por el momento, la fiscalía dispuso diversas pericias técnicas para determinar si en el lugar se hallaron rastros de combustibles o acelerantes del fuego. También se analizan testimonios y antecedentes de la relación, en busca de indicios de conflictos previos o episodios de violencia. Tal como informó EL DIA en ediciones anteriores, la víctima, madre de tres hijos, era muy querida y fanática de Estudiantes. En las redes sociales, familiares y amigos expresaron su conmoción y pidieron justicia ante un hecho que califican de “inexplicable”.

Mientras tanto, Salazar sigue bajo custodia en el Hospital San Martín. Su estado es delicado, y aún no se dispuso ninguna medida de detención formal. La Justicia, por ahora, mantiene el caso en etapa de análisis.