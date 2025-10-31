El escrutinio definitivo ratificó resultados

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas confirmó ayer los resultados en las cinco provincias donde la diferencia entre las principales fuerzas era ajustada, mientras resta conocerse el recuento de los votos en la provincia de Buenos Aires.
En La Rioja, La Pampa y Santa Cruz se impuso el peronismo, mientras que La Libertad Avanza (LLA) retuvo sus victorias en Chaco y Chubut, según datos oficiales.
Estas cinco provincias formaban parte de los distritos donde la diferencia entre las fuerzas había sido inferior a un punto porcentual, lo que había generado expectativas sobre posibles cambios en la asignación de bancas.
