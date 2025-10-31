El escrutinio definitivo ratificó resultados

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas confirmó ayer los resultados en las cinco provincias donde la diferencia entre las principales fuerzas era ajustada, mientras resta conocerse el recuento de los votos en la provincia de Buenos Aires.

En La Rioja, La Pampa y Santa Cruz se impuso el peronismo, mientras que La Libertad Avanza (LLA) retuvo sus victorias en Chaco y Chubut, según datos oficiales.

Estas cinco provincias formaban parte de los distritos donde la diferencia entre las fuerzas había sido inferior a un punto porcentual, lo que había generado expectativas sobre posibles cambios en la asignación de bancas.