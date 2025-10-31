El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos

El Club Caminos, una entidad barrial con una labor crucial en la contención social y deportiva para niños y adolescentes en Villa Alba (122 entre 612 y 613), Villa Elvira, encontró un aliado inesperado para el futuro de su infraestructura: un grupo de estudiantes universitarios.

Cinco estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, cursando el último año de la carrera, conformaron el grupo denominado “Taller Impacto” con un ambicioso objetivo. Consiste en intervenir y mejorar el hábitat y las instalaciones del club, un lugar clave para las familias que residen en el barrio.

Motivados por la gran convocatoria (más de 200 niños y jóvenes ocupan las canchas cada semana), los jóvenes diseñaron un proyecto integral. Según le contaron a este diario, se trata de un “Master plan” en cuatro etapas:

- Área Deportiva: Reorganizar canchas, instalar luminarias y refaccionar la tribuna.

- Accesibilidad: Crear caminos que conecten el predio.

- Educativa: Ampliar el aula de estudio para talleres y, a futuro, dictar allí, por ejemplo, el Plan FinEs (estudios secundarios).

- Área Social: Crear una plaza con juegos, una huerta y mobiliario urbano.

“Nos empezó a interesar el impacto que puede tener una organización de alta escala en un Club. Notamos el cariño de la gente, que es muy sincero. Queremos colaborar y los vecinos quieren que el club progrese”, expresó la estudiante Yamila Fernández, quien también sostuvo que los chicos “van a aprender jugando y fortalecer aprendizajes”.

La estudiante Iara Coronado remarcó la función social: “El club empezó como deportivo y ahora tiene clases de escritura y un aspecto educativo. También tiene un rol de contención y de ser parte de la comunidad, por eso queremos que los chicos tengan un lugar seguro”.

El Impacto en el Barrio

En el grupo “Taller Impacto” se mostraron sorprendidos al visitar las instalaciones y conocer el funcionamiento del club. Al “salir al campo y a la vida de los barrios”, se dieron cuenta de la importancia de estas asociaciones en un vecindario con más de 200 niños y jóvenes. Su visita reafirmó la importancia de generar una “comunidad genuina” y propiciar espacios dignos, lo que impulsó su decisión de ir más allá del diseño y enfocarse en la ejecución y planificación de todo el proceso.

Búsqueda de Apoyo

El proyecto se lleva adelante en conjunto con el estudio de arquitectura dirigido por el arquitecto Ramiro Piombo, miembro de la familia fundadora y cooperadora del Club Caminos.

Piombo explicó que “las tierras pertenecen a mi abuelo y desde el 2009 decidimos aportar por el club, pero recién empezamos a consolidarnos desde el 2015”. Así las cosas, la institución va por su plan de mejora y crecimiento cuando todavía no llega a dos décadas de vida.

El arquitecto destacó la filosofía detrás del trabajo: “Hacer estos proyectos es devolverle algo a la comunidad, es una forma de vida”. Para poder realizar este proyecto, busque empresas o personas interesadas en colaborar con la propuesta.

Piombo hizo un llamado a empresas y organizaciones para financiar la propuesta: “Tiene mucho sentido. Creo que si hay organización y con las pequeñas donaciones, se puede hacer”.

“un lugar posible”

La importancia de este tipo de espacios en la comunidad fue destacada por la antropóloga Ofelia Tellechea (LILSU-UNLP), también cercana al club: “Los clubes son un núcleo identitario en los barrios, generan un estado de comunidad con la gente que vive cerca, donde es un lugar posible, en donde se retroalimentan anécdotas, necesidades, historias del barrio”.

Actualmente, el Club Caminos cuenta con becas del área de Desarrollo Social de la Provincia, seis profesores de deportes y dos de trabajo social.

El objetivo principal de todo el equipo es mejorar la infraestructura y los espacios verdes para brindar un lugar seguro y digno a la comunidad que participa asiduamente de sus actividades.