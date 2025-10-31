El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
El Concejo Deliberante local sancionó ayer una ordenanza que exime de las tasas municipales por el año 2025 al frigorífico Gorina, como gesto de apoyo de la Comuna hacia la empresa tras el dramático incendio sufrido en sus plantas en febrero pasado.
La norma votada sobre tablas por el oficialismo y los bloques de la oposición, a excepción de los ediles de La Libertad Avanza, y establece la eximición de las tasas municipales a la empresa para todo el 2025, con la posibilidad de extenderse ese beneficio en 2026. Además, condona la deuda de tributos que la compañía tenía con el Municipio.
El expediente había sido enviado por el Departamento Ejecutivo y fue modificado en la comisión de Hacienda del deliberativo, que preside la peronista Micaela Maggio. Tiene como objetivo apuntalar a la compañía que en la región contribuye a generar unos mil puestos de trabajo directos e indirectos.
Busca así un acompañamiento del Estado local en el tiempo que le demandará a la compañía recuperarse de los daños causados por el voraz incendio que sufrió en el verano, en su planta de 501, entre 156 y 157.
Los concejales de Unión por la Patria Pablo Elías, Cristian Vander y Juan Granillo Fernández explicaron en el recinto la importancia de acompañar a la empresa, como un actor clave en la generación de empleo en la Región.
Lo mismo indicó el concejal del PRO, Nicolás Morzone, quien subrayó que el frigorífico Gorina es la sexta empresa exportadora de carne del país.
Desde el radicalismo, Diego Rovella, Javier Mor Roig y Gustavo Staffolani se pronunciaron en la misma línea y recordaron lo dramático del incendio que la planta del frigorífico sufrió en febrero pasado.
En tanto, la libertaria Florencia Defeo explicó que su bloque votó en contra, debido al antecedente negativo que la modalidad implementada podía generar en el Municipio para casos futuros.
Con esta ordenanza, se autorizó la condonación de la deuda por tasas municipales que tenía la compañía y se aplicó una eximición de tributos para todo el 2025, con la opción de extenderse ese beneficio al año que viene.
En otro orden, el deliberativo local aprobó la puesta en venta de cuatro terrenos pertenecientes al Ente del exBanco Municipal, a fin de que el organismo se haga de fondos que le permitan brindar más servicios crediticios.
Se trata de la venta en subasta publica de cuatro inmuebles: uno en Esteban Echeverria; otro en la calle 208 y 530, de Abasto, en nuestra ciudad; otro en la calle 530 entre 25 y 26; y otro en la calle 16 entre 74 y 75, los últimos tres, en nuestra ciudad.
La mayoría del resto de los expedientes aprobados ayer consisten en solicitudes de los concejales de reparaciones de pérdidas de agua a la empresa ABSA y tareas de bacheo al Departamento Ejecutivo.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
