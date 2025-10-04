Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

4 de Octubre de 2025 | 11:30

En La Plata continuaba este sábado la búsqueda de Juan Damián Da Rocha, el vecino de 33 años que vive en Tolosa y que el martes salió a buscar a su hija al colegio y no se supo más nada de él.

Así lo confirmaron hoy a este medio familiares del joven al señalar que "no hubo noticias con respecto a la búsqueda", por lo que crece la desesperación y angustia.

El martes, tras perderse su paradero, se realizó una denuncia policial, al tiempo que sus seres queridos dieron inicio a una búsqueda que hasta el momento no arrojó resultados positivos.

Familiares contaron que el martes en horas del mediodía Juan salió de su casa en su bicicleta de colores oscuros (negro, azul y violeta) con rumbo al colegio Normal 1 para retirar a su hija. En ese momento llevaba consigo una mochila negra y su teléfono celular.

Sin embargo, Juan nunca regresó. En el colegio aseguraron que no se presentó en el establecimiento por lo que no alcanzó a retirar a la niña. Ese dato y el hecho de que no atendiera su celular dieron lugar a la preocupación sobre su paradero. “Es como si el teléfono lo tuviera apagado”, dijeron sus seres queridos.

En el marco de la búsqueda se consultó a varios amigos de Juan pero ninguno pudo brindar datos para dar con él. "Uno de ellos solo contó que lo vio el lunes, es decir, el día anterior", señalaron.

Salud mental

Desde la familia de Juan sostuvieron que estaba atravesando por un momento de depresión y que tenía intenciones de concurrir al Parque Pereyra “para conocer unos ritos sobre fantasmas que vio a través de Tik-Tok".

Por este motivo le reclaman a los investigadores que se ordenen tareas de rastrillaje en la zona de la reserva situada en Berazategui.

La búsqueda de Juan ya lleva tres días y cada hora que pasa incrementa la incertidumbre entre sus seres queridos.

En cuanto a sus rasgos físicos es morocho, delgado, tiene cabello corto y su estatura es de aproximadamente 1,90 mts.

El caso es investigado por la UFIJ Nº6 de La Plata en el marco de una carátula por "búsqueda de persona". Por su parte, familiares dispusieron dos números telefónicos para acercar novedades (2216307810 -Gladys, madre- y 2216303430 -Javier, hermano).

