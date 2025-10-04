Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta

4 de Octubre de 2025 | 12:04

En un contexto en el que el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) atraviesa la pérdida de su hábitat por el avance urbano, la agrupación "La Voz de los Carpinchos" -integrada por residentes del complejo privado Nordelta y vecinos de barrios aledaños- informó sobre recientes medidas cautelares en favor de dicha especie.

El juez del juzgado en lo Civil y Comercial Nro 13 de San Isidro, Guillermo Daniel Ottaviano, resolvió el jueves las siguientes medidas cautelares:

- Suspensión inmediata de toda obra o actividad que altere, dañe o destruya humedales y fauna silvestre en la zona de Nordelta.

- Prohibición de aplicar castración química mediante inyecciones anticonceptivas, así como cualquiera otra forma de control que atente contra la población de fauna protegida.

- Prohibición de realizar fumigaciones que atenten contra el ambiente en la zona de humedales del Delta del Río Paraná.

Las medidas se dictaron en un contexto en el que, según denunció la agrupación de vecinos, unos 46 ejemplares de carpincho murieron en los últimos seis meses a raíz de los desmontes en la zona y atropellamientos, entre otros motivos.

Desde "La Voz de los Carpinchos", exigen un plan integral que contemple la recomposición del hábitat natural con zonas verdes seguras para que los carpinchos puedan alimentarse y refugiarse, y la creación de corredores biológicos y pasos de fauna.

Además, piden que se quiten los cercos eléctricos, que se respeten los metros libres al borde de los lagos y que se coloquen en las calles carteles con limitaciones de velocidad.

Por otro lado, indicaron que el plan debe contemplar censos poblacionales y la creación de un centro de rescate y asistencia.

Los carpinchos están protegidos por el Decreto Ley 10081/83 de la provincia de Buenos Aires y también por la Ley nacional de flora y fauna.
 

