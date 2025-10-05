Peregrinación a Luján: una multitud rumbo a la Basílica

La 51ª edición de la tradicional Peregrinación a Luján se puso en marcha ayer, partiendo desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con destino a la Basílica de Luján. La manifestación religiosa, que se consolidó como una de las más convocantes del país, contó con la participación de miles de fieles, entre ellos numerosos platenses.

La actividad se inició a las 7:00 con una misa central en el Santuario, la cual fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

La caminata se realizó bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Este lema, que se unió a la consigna del Jubileo 2025, marcó la primera peregrinación tras el fallecimiento del Papa Francisco.

Durante la homilía, García Cuerva brindó un mensaje de aliento, al expresar que “la peregrinación es como la vida: hay momentos más alegres y otros más duros”, y alentó a los participantes a marchar con fe.

Los peregrinos emprendieron un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta el santuario de la Virgen Patrona de la Argentina.

La imagen peregrina, trasladada por la diócesis de Quilmes, inició su salida a las 10:00.

La Misa Central de la Peregrinación se celebra hoy a las 7:00, y también será presidida por el arzobispo García Cuerva.

Para asistir a los caminantes, se dispuso un amplio operativo que incluyó 63 puestos de apoyo gratuitos a lo largo del trayecto.

Estos puntos contaron con hidratación, provisión de agua potable, baños químicos y hospitales móviles. También se desplegaron ambulancias y servicios de emergencia.

Dada la magnitud del evento, las autoridades implementaron un operativo especial de tránsito que afectó a seis municipios del Conurbano bonaerense, con cortes y desvíos en Morón, Merlo, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján.

Las interrupciones de calles y avenidas comenzaron a las 6 de la mañana. Además, se reforzaron los servicios del Tren Sarmiento para facilitar el regreso de los fieles.

El arzobispo dará la tradicional bendición a los peregrinos en nombre de la Iglesia.

La Peregrinación a Luján tuvo su origen en 1975, cuando unos 30.000 jóvenes marcharon bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria”.

El récord de participación se registró en 2013, poco después de que el Papa Francisco fuera elegido. En aquella ocasión, más de 2 millones de argentinos caminaron hacia la Virgen en agradecimiento y devoción.

Hoy, la tradición mantiene vivo su espíritu de esperanza, unidad y compromiso, al convocar a familias, jóvenes y adultos en un camino de fe que trascendió las generaciones.