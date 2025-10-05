Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad

Ante una multitud que colmó el predio, el grupo liderado por Adrián Dárgelos ofreció un espectáculo arrollador, de precisión estética y energía desbordante. En el corazón de la escena platense, Babasonicos desplegó un repertorio que unió generaciones: desde himnos como Vampi/El loco, Yegua o Irresponsables, hasta su más reciente lanzamiento, Advertencia, una pieza que sintetiza la madurez sonora y conceptual de la banda.

El Hipódromo se iluminó con un diseño visual impecable y una puesta a la altura de los grandes escenarios. Cada detalle —las luces, las proyecciones, el tempo de los silencios— construyó un relato sensorial que volvió a confirmar que Babasónicos no solo hace música: crea experiencias.

La euforia del público acompañó cada momento, entre coros, saltos y una comunión inquebrantable que convirtió la noche en una celebración colectiva. La ciudad de La Plata, con su tradición musical y su público fervoroso, se reafirmó como territorio clave dentro de la historia del grupo.

El recital formó parte de una gira que recorrió Argentina, Latinoamérica y Europa, y que culminará en diciembre con dos shows en el Estadio Ferro. Sin embargo, lo vivido en el Hipódromo dejó una marca especial: un show histórico, de esos que quedan grabados en la memoria emocional de quienes lo presenciaron.

Babasonicos volvió a La Plata con una advertencia clara: el futuro del rock argentino sigue escribiéndose con su nombre en la primera línea.



