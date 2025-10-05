Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos

Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad

Babasonicos volvió a hacer historia. En una noche perfecta, el Hipódromo de La Plata se transformó en el escenario del show más grande que la banda haya brindado en la ciudad, reafirmando su lugar como una de las agrupaciones más innovadoras y magnéticas de la escena. 

Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad
5 de Octubre de 2025 | 11:23

Escuchar esta nota

Ante una multitud que colmó el predio, el grupo liderado por Adrián Dárgelos ofreció un espectáculo arrollador, de precisión estética y energía desbordante. En el corazón de la escena platense, Babasonicos desplegó un repertorio que unió generaciones: desde himnos como Vampi/El loco, Yegua o Irresponsables, hasta su más reciente lanzamiento, Advertencia, una pieza que sintetiza la madurez sonora y conceptual de la banda.

El Hipódromo se iluminó con un diseño visual impecable y una puesta a la altura de los grandes escenarios. Cada detalle —las luces, las proyecciones, el tempo de los silencios— construyó un relato sensorial que volvió a confirmar que Babasónicos no solo hace música: crea experiencias.

La euforia del público acompañó cada momento, entre coros, saltos y una comunión inquebrantable que convirtió la noche en una celebración colectiva. La ciudad de La Plata, con su tradición musical y su público fervoroso, se reafirmó como territorio clave dentro de la historia del grupo.

El recital formó parte de una gira que recorrió Argentina, Latinoamérica y Europa, y que culminará en diciembre con dos shows en el Estadio Ferro. Sin embargo, lo vivido en el Hipódromo dejó una marca especial: un show histórico, de esos que quedan grabados en la memoria emocional de quienes lo presenciaron.

Babasonicos volvió a La Plata con una advertencia clara: el futuro del rock argentino sigue escribiéndose con su nombre en la primera línea.


 

