VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo
VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
Franco Colapinto tuvo una sólida actuación, pero terminó en el puesto 16 del GP de Singapur de F1
Paro de llover y salió el Sol para disfrutar el domingo en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
La Campora es la oposición de Kicillof y de los intendentes con los que no quiere coordinar la campaña
La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
Triple crimen de Varela: buscan a tres sospechosos más y se habla de un total de al menos 15 implicados
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad
VIDEO. Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía
La reacción de Fede Bal cuando Mirtha Legrand le dijo que es un mentiroso serial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Alta presión cambiaria y consumo en retroceso, con las urnas a la vista
Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Babasonicos volvió a hacer historia. En una noche perfecta, el Hipódromo de La Plata se transformó en el escenario del show más grande que la banda haya brindado en la ciudad, reafirmando su lugar como una de las agrupaciones más innovadoras y magnéticas de la escena.
Escuchar esta nota
Ante una multitud que colmó el predio, el grupo liderado por Adrián Dárgelos ofreció un espectáculo arrollador, de precisión estética y energía desbordante. En el corazón de la escena platense, Babasonicos desplegó un repertorio que unió generaciones: desde himnos como Vampi/El loco, Yegua o Irresponsables, hasta su más reciente lanzamiento, Advertencia, una pieza que sintetiza la madurez sonora y conceptual de la banda.
El Hipódromo se iluminó con un diseño visual impecable y una puesta a la altura de los grandes escenarios. Cada detalle —las luces, las proyecciones, el tempo de los silencios— construyó un relato sensorial que volvió a confirmar que Babasónicos no solo hace música: crea experiencias.
La euforia del público acompañó cada momento, entre coros, saltos y una comunión inquebrantable que convirtió la noche en una celebración colectiva. La ciudad de La Plata, con su tradición musical y su público fervoroso, se reafirmó como territorio clave dentro de la historia del grupo.
El recital formó parte de una gira que recorrió Argentina, Latinoamérica y Europa, y que culminará en diciembre con dos shows en el Estadio Ferro. Sin embargo, lo vivido en el Hipódromo dejó una marca especial: un show histórico, de esos que quedan grabados en la memoria emocional de quienes lo presenciaron.
LE PUEDE INTERESAR
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Babasonicos volvió a La Plata con una advertencia clara: el futuro del rock argentino sigue escribiéndose con su nombre en la primera línea.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí