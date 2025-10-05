VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo

Una grave situación de violencia escolar ocurrió el viernes pasado y se dio a conocer en las últimas horas en la Escuela Primaria N°15 de La Plata, ubicada en la calle 4 y 63, donde una alumna de sexto grado fue agredida por una compañera durante el recreo y dentro del aula, sufriendo múltiples traumatismos que fueron constatados en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.

Según relató la madre de la víctima en exclusiva a EL DIA, la agresión fue registrada en video por otros alumnos, y las imágenes muestran el momento en que su hija es golpeada sin poder defenderse. “Me encuentro indefensa ante la desidia de las autoridades del establecimiento. Tuve que acudir a la guardia del hospital, donde comprobaron los traumatismos múltiples. Agradezco la difusión para que se tomen medidas que eviten que otros chicos pasen por lo mismo”, expresó la madre en diálogo con este medio.

En tanto, el certificado médico, firmado por el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Niños, indica la necesidad de reposo por dos días debido a las lesiones.

Por otro lado, la madre denunció además que la escuela restó importancia a la agresión, señalando que “minimizaron el hecho diciendo que fue un juego de niñas, cuando mi hija dejó en claro que no estuvo de acuerdo con lo sucedido”. También reveló que la misma compañera ya había tenido episodios previos de violencia, incluso en el baño del colegio, pero la menor no los había contado “por miedo”.

Desde el entorno familiar indicaron que el establecimiento solo labró un acta y no permitió ninguna reunión con los padres de la agresora, mientras que el Consejo Escolar ya fue notificado y cuenta con la evidencia del caso. “Esperamos una respuesta inmediata, porque está en riesgo la seguridad de los alumnos y la escuela no se hace cargo del bienestar de los chicos”, reclamó la madre.

Por último, el hecho vuelve a poner en debate la necesidad de protocolos eficaces de prevención y actuación ante la violencia escolar, así como el acompañamiento psicológico y pedagógico tanto para las víctimas como para los agresores.