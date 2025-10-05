VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo
VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
Franco Colapinto tuvo una sólida actuación, pero terminó en el puesto 16 del GP de Singapur de F1
La Campora es la oposición de Kicillof y de los intendentes con los que no quiere coordinar la campaña
La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
Paro de llover y salió el Sol para disfrutar el domingo en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Triple crimen de Varela: buscan a tres sospechosos más y se habla de un total de al menos 15 implicados
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad
VIDEO. Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía
La reacción de Fede Bal cuando Mirtha Legrand le dijo que es un mentiroso serial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Alta presión cambiaria y consumo en retroceso, con las urnas a la vista
Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una grave situación de violencia escolar ocurrió el viernes pasado y se dio a conocer en las últimas horas en la Escuela Primaria N°15 de La Plata, ubicada en la calle 4 y 63, donde una alumna de sexto grado fue agredida por una compañera durante el recreo y dentro del aula, sufriendo múltiples traumatismos que fueron constatados en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.
Según relató la madre de la víctima en exclusiva a EL DIA, la agresión fue registrada en video por otros alumnos, y las imágenes muestran el momento en que su hija es golpeada sin poder defenderse. “Me encuentro indefensa ante la desidia de las autoridades del establecimiento. Tuve que acudir a la guardia del hospital, donde comprobaron los traumatismos múltiples. Agradezco la difusión para que se tomen medidas que eviten que otros chicos pasen por lo mismo”, expresó la madre en diálogo con este medio.
En tanto, el certificado médico, firmado por el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Niños, indica la necesidad de reposo por dos días debido a las lesiones.
Por otro lado, la madre denunció además que la escuela restó importancia a la agresión, señalando que “minimizaron el hecho diciendo que fue un juego de niñas, cuando mi hija dejó en claro que no estuvo de acuerdo con lo sucedido”. También reveló que la misma compañera ya había tenido episodios previos de violencia, incluso en el baño del colegio, pero la menor no los había contado “por miedo”.
Desde el entorno familiar indicaron que el establecimiento solo labró un acta y no permitió ninguna reunión con los padres de la agresora, mientras que el Consejo Escolar ya fue notificado y cuenta con la evidencia del caso. “Esperamos una respuesta inmediata, porque está en riesgo la seguridad de los alumnos y la escuela no se hace cargo del bienestar de los chicos”, reclamó la madre.
Por último, el hecho vuelve a poner en debate la necesidad de protocolos eficaces de prevención y actuación ante la violencia escolar, así como el acompañamiento psicológico y pedagógico tanto para las víctimas como para los agresores.
LE PUEDE INTERESAR
Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí