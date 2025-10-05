Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Jorge Damián Da Rocha, de 33 años

Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata

Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata

La familia de Jorge Damián Da Rocha vive momentos de angustia / EL DIA

5 de Octubre de 2025 | 03:04
Edición impresa

Ayer al cierre de esta edición continuaba la búsqueda de Jorge Damián Da Rocha, el vecino de 33 años que vive en Tolosa y que el último martes salió a buscar a su hija al colegio y no se supo más nada de él. Así lo confirmaron a este medio familiares del joven al señalar que “no hubo noticias con respecto a la búsqueda”, por lo que crece la desesperación y angustia.

El martes, tras perderse su paradero, se realizó una denuncia policial, al tiempo que sus seres queridos dieron inicio a una búsqueda que hasta el momento no arrojó resultados positivos.

Según precisó la denunciante, Da Rocha mide 1,90 metros, pesa unos 90 kilos, es de tez trigueña, tiene ojos marrones, cabello corto negro, cicatriz en la frente y tatuajes en ambos brazos. Al momento de la desaparición vestía zapatillas de lona negras con detalles blancos.

El caso es investigado por la UFIJ Nº6 de La Plata en el marco de una carátula por “búsqueda de persona”. Por su parte, familiares dispusieron dos números telefónicos para acercar novedades (2216307810 -Gladys, madre- y 2216303430 -Javier, hermano).

 

