VIDEO.- Abuso en el Parque Pereyra: así fue el secuestro a una joven en City Bell

Se conocieron las imágenes que captaron el momento en que una joven de 25 años es secuestrada en City Bell para ser llevada a Parque Pereyra, donde fue abusada por un hombre.
El hecho ocurrió en las últimas horas y efectivos policiales están en busca del acusado. De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes seguras, la chica salió de su trabajo en el centro de City Bell y, cuando estaba por arrancar su vehículo, apareció un delincuente armado.
Al principio la joven pensó que quería quitarle el coche y le pidió que se corriera para poder bajar del habitáculo. El ladrón había abierto la puerta del lado del conductor obturando su salida. Pero los planes eran otros.
En todo este relato no se brindarán datos personales ni referencias que permitan inferir de quién estamos hablando. Según los voceros consultados, el agresor le exigió que se quedara en el rodado para poder salir de la Ciudad.
Estaba nervioso, preocupado, miraba para todos lados. Y no quería circular por el Centenario. La joven, cuando todo llegó a su fin, brindó a las autoridades un detalle del dramático episodio.
En este sentido, se supo que el delincuente fue quien se quedó al volante con su víctima en estado de shock. Si bien en algunos tramos del recorrido pensó en escapar, entre el arma y las advertencias la mantuvieron a raya.
Cuando finalmente llegaron a tomar el Camino General Belgrano, la chica le pidió que la dejara bajar, que se llevara el auto, pero el autor del ataque no aceptó. En ese instante, pareció estar en la disyuntiva sobre si tomar hacia Arturo Seguí o el Parque Pereyra Iraola, destino este último que fue el escogido.
El ingreso al predio se hizo desde camino Belgrano y la calle 403 y ahí, de acuerdo a los informantes, le hizo apagar su celular para evitar un rastreo por el sistema GPS. Una vez que estacionó el automóvil, luego de un trayecto de unos 30 minutos, le hizo reclinar el asiento y él también lo reclinó.
Ahí, siempre en base a los dichos de la joven, empezó una charla y la confesión de que no pensaba matarla, que la iba a dejar en el arco de Villa Elisa o en algún punto cercano.
Describió una fuente que la obligó a recostarse sobre sus piernas y que empezó con tocamientos y nalgadas. Si bien la joven usó el argumento de que necesitaba hacer pis para que la dejara bajar y, hasta intentó salir corriendo, rápidamente le dio alcance y la llevó hacia el auto, donde la sometió sin uso de preservativo.
Cuando la chica le rogó que por favor desistiera de su actitud, le pidió perdón, le dijo que había cometido un error, que estaba arrepentido. Por eso volvió a encender el coche para dejar a la víctima en una parada de colectivos del Centenario y emprender la fuga con dirección desconocida.
La chica entonces paró un colectivo de la línea 129 (Misión Buenos Aires), donde le brindaron ayuda entre el chofer y varios pasajeros. Una vez que tomó contacto con su novio y la familia, pasó por el hospital de Gonnet para el tratamiento de rigor y formalizó la denuncia por la cual ahora analizan las cámaras de seguridad de todo el amplio trayecto en busca de pistas del depredador sexual.
