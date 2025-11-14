Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Espectáculos

Conmoción: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad

Conmoción: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
14 de Noviembre de 2025 | 21:58

Escuchar esta nota

En las últimas horas una noticia conmocionó a la cultura platense: murió Lumpen Bola, nombre artístico de Eduardo Alcántara, uno de los referentes centrales del arte urbano platense en los últimos 25 años. Su muerte, repentina y sorpresiva, caló hondo entre amigos, colegas y seguidores. “Vuela muy alto y descansá en paz, querido amigo”, escribió Rocambole en una placa negra con letras blancas, en la que fue una de las primeras despedidas públicas.

La conmoción fue inmediata. Lumpen Bola estaba lleno de proyectos, energía y planes para el futuro: en pocdías pensaba inaugurar Taller 321, un centro cultural que estaba remodelando con la misma entrega con la que pintó cientos de paredes. Su partida dejó truncada esa nueva etapa que lo entusiasmaba tanto como su primera intervención mural.

A lo largo de los años, cultivó un estilo de fácil reconocimiento

Eduardo Alcántara solía recordar que no había empezado en las paredes, sino “en la pintura de caballetes, de bastidores, de dibujo”. Pero su vida cambió en Olmos, su barrio natal, cuando la fábrica Mafisa atravesó un conflicto laboral que movilizó a la comunidad. Una agrupación llamada Sien volando llegó para apoyar a los trabajadores y lo invitó a pintar con ellos. “Así me fui enganchando en el traspaso de imagen a escala”, contaba. Ese aprendizaje marcaría para siempre su destino.

Tras la disolución del colectivo, formó junto a Luxor un proyecto de arte urbano más vinculado a lo artístico que a lo político. Fue allí cuando encontró una voz propia: el homenaje al rock.

LE PUEDE INTERESAR

Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher

LE PUEDE INTERESAR

Mauro Icardi enfrentaría nuevos problemas legales por mostrarse con sus hijas y la China Suárez en un shopping

En el barrio La Loma pintó más de 38 murales dedicados a Luca Prodan, Spinetta, Cerati y tantas figuras de la música popular. Facebook amplificó ese vínculo: los vecinos buscaban sus murales, los fotografiaban, organizaban recorridos a pie. Sin proponérselo del todo, Lumpen Bola había transformado un barrio, y la ciudad entera empezó a mirarlo como un artista imprescindible.

Él mismo definía su obra como una forma de democratizar el arte: “La calle es la gran galería”, decía. Y explicaba por qué: “La galería de la calle hace que cualquiera pueda tener accesibilidad al arte… las paredes son una piel constante de épocas y sucesos”. Ese credo fue su brújula.

Compromiso social y una vida sembrada de vínculos

Quienes conocieron a Eduardo hablan de él más allá del artista: recuerdan a un hombre cálido, solidario, siempre dispuesto. “Transformo el espacio de los muros en luz y color”, se definía en sus redes. Pero su obra no era lo único que dejaba huella: su conciencia social era inseparable de su nombre.

Lumpen Bola y Rodrigo Zito de Entretantos, con el mural que pintaron en Valparaíso, Chile

En los últimos años había tejido una sociedad artística y afectiva con Entretantos, una banda de rock con la que viajó por distintos rincones del país, intervino espacios, acompañó causas y dejó murales que celebraban la música y la comunidad. En Iruya, Salta, pintaron juntos el frente de una escuelita barrial pese al calor agobiante. No era un encargo: era su manera de retribuir.

Los músicos lo definían como parte de una “cofradía de amigos”. De hecho, parte de la banda —encabezada por Rodrigo Zito— se encontraba hoy en Chile en una causa cultural de la que también formó parte Lumpen Bola. Desde Valparaíso recibieron la noticia. “Con el corazón destrozado”, escribieron, sin poder comprender cómo una muerte súbita podía arrancarles a un amigo cuya obra seguiría hablando desde cada pared.

Un legado que ya es parte del ADN platense

Además de sus murales icónicos en La Loma, Eduardo había pintado obras que marcaron hitos en la ciudad: su representación del patrimonio platense en 6 y 46, su mural por los 40 años de democracia en la UNLP con Alfonsín y Sábato, o su reciente mural “bien argentino” en Altos de San Lorenzo con Messi, Maradona, Evita, Favaloro, las Abuelas y las Malvinas, construido en diálogo con los vecinos. “La obra deja de ser mía una vez finalizada… pasa a ser del barrio”, solía decir.

Hacía entre 40 y 50 murales por año. Pintaba todos los días. El oficio lo agotaba, pero también lo impulsaba. “Primero siento emoción, después enojo por el cansancio, y al terminar ya quiero empezar otro”, confesaba. Lo que más disfrutaba era ver la reacción de la gente: ahí, decía, estaba el verdadero sentido del muralismo.

Su fallecimiento tomó por sorpresa incluso a quienes lo veían a diario. No había señales, no había pausa: Lumpen Bola estaba activo, trabajando, soñando.

Su ausencia se sentirá pero seguirá hablando a través de sus muros, contando su historia y la de otros. Sus murales -la mayoría hechos a pulmón, sin buscar nada más que un gesto con la comunidad- permanecerán como testimonio de una vida dedicada a transformar la calle en belleza compartida.


 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Rock, arte y barrio
Multimedia

Guía de cines

Agenda en Buenos Aires

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

Aniversario de La Plata: se confirmaron los artistas invitados que tocarán en Plaza Moreno

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata
Últimas noticias de Espectáculos

Oasis en Argentina: cambios de horarios por la tormenta y furor por los hermanos Gallagher

Mauro Icardi enfrentaría nuevos problemas legales por mostrarse con sus hijas y la China Suárez en un shopping

Moria Casan habló de la entrevista con la China Suárez: “Es una enigmática”

Pedro Rosemblat sorprendió al revelar cómo es convivir con Lali Espósito: “Me cambió la vida”
La Ciudad
En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
Una protesta afecta el tránsito en la Autopista La Plata
Italia in Piazza: llega una nueva edición del encuentro que reúne sabores y costumbres italianas
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias
Información General
Impactante explosión y fuego arrasan parte del polo industrial de Ezeiza
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
“Profundo malestar”: un sector de empleados del Lobo apuntó contra la CD
Gimnasia confirmó día y horario para las elecciones presidenciales
Gimnasia define el futuro de los juveniles de la categoría 2005
La Selección Argentina ganó 2 a 0 ante Angola
Mundial Sub 17: la Selección Argentina perdió por penales con México y quedó eliminada en 16avos de final
Policiales
VIDEO.- Abuso en el Parque Pereyra: así fue el secuestro a una joven en City Bell
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Detuvieron al principal sospechoso por el crimen de un joven en Tolosa
Detienen a una joven en La Plata por robar diez celulares del local de su ex pareja
Empleado de una panificadora de Ensenada quedó atrapado en una máquina: fue rescatado por bomberos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla