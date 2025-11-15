"Es la primera vez en La Plata": milagro y felicidad por un singular nacimiento de trillizos que sucede uno en un millón

La madrugada del jueves trajo a La Plata una noticia que se convierte en un símbolo de esperanza y vida en medio de la baja natalidad tanto a nivel mundial como regional: el nacimiento de los trillizos Emma, Sofía y Lucio.

Este alumbramiento no fue solo un evento familiar especial para la mamá Valeria y el papá Ariel (Silva), ambos oriundos de Los Hornos; fue un operativo de alta complejidad realizado en el Instituto Médico Platense que puso a prueba la capacidad de respuesta médica en un escenario donde la llegada simultánea de tres bebés prematuros es considerada una "rareza".

La particularidad de este nacimiento reside en su composición: los trillizos Silva son un caso "único en la ciudad y la Provincia", según los especialistas, con una probabilidad de ocurrir de uno entre un millón.

Es un caso de dos gemelas y un mellizo: las hermanitas Emma y Sofía compartieron la misma placenta, lo que las clasifica como gemelas. Lucio, el varoncito, se desarrolló en un compartimento aparte, por lo que es considerado mellizo de sus hermanas.

Este embarazo, científicamente catalogado como dicoriónico y triamniótico, se extendió por 30 semanas (siete meses y medio).

Desafío y contención en Neonatología

Los recién nacidos, que pesaron entre 1300 y 1600 gramos, se encuentran bajo estricto cuidado en la sala de Neonatología.

Deberán permanecer allí aproximadamente un mes y medio en incubadora para terminar su proceso de maduración y alcanzar un peso óptimo.

El equipo directivo del Instituto Médico Platense, encabezado por el Dr. Raúl Tassi y el jefe de cuidados intensivos, Dr. Guillermo Salas, brindaron una contención exhaustiva a la familia.

En el marco del complejo triple alumbramiento, la institución enfatizó el sentido de humanidad ante la combinación de prematuridad y multiplicidad.

Por su parte la familia Silva de Los Hornos encontró un enorme pilar de apoyo no sólo en los médicos sino también en su círculo más cercano. "Sabemos que es un desafío enorme y para eso tenemos a nuestras familias y a la abuela (Irma) que nos van a ayudar", expresaron los padres.

La abuela materna, Irma, no es ajena al ámbito social de Los Hornos, siendo una reconocida vecina por su labor militante. Además, ella y su hija comparten la pasión por la repostería artesanal, famosa por sus pan dulces en la época festiva.

Mientras los pequeños guerreros Sofía, Emma y Lucio continúan su adaptación al mundo bajo la atenta mirada médica, la familia ya planea una Navidad "llena de llantos, pañales y alegrías", celebrando el triple milagro que llegó para multiplicar su felicidad y el asombro de toda La Plata.