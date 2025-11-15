VIDEO.- Alarmante incendio y tensión en la ruta 2 a la altura de La Plata

Impactante incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil
Una camioneta ardió en llamas en la Ruta 2, a la altura de La Plata, en un hecho que causó gran preocupación entre los automovilistas.
A raíz del siniestro, ocurrido en el kilómetro 48, intervino rápidamente personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro, tras recibir un llamado de urgencia.
Según informaron, "en cuestión de minutos, una dotación de bomberos a cargo del Ayudante Principal Aguilera llegó al lugar".
"Allí se encontraron con un escenario crítico: el fuego había tomado por completo el vehículo, avanzando con ferocidad y generando desconcierto y preocupación entre las personas que circulaban por la Ruta 2 debido a la presencia de una columna de humo negro de gran magnitud", afirmaron desde el cuartel.
Los especialistas destacaron que se actuó "con determinación, profesionalismo y trabajo coordinado".
De acuerdo con los reportes, "los bomberos combatieron las llamas hasta lograr controlar y extinguir el incendio, evitando así lo que pudo haber sido una tragedia".
