Yacoub compra ABES

Yacoub Real Estate & Developers confirmó el “inicio del proceso de compra de ABES Desarrolladora de negocios SRL”, una empresa con más de una década de trayectoria en la construcción, asociada a proyectos residenciales y corporativos.

En las últimas semanas se conocieron reclamos de compradores de departamentos en edificios que tiene en ejecución la firma ahora vendedora. Coincidieron en señalar la falta de avances en las obras y de respuesta a sus planteos. “Esta operación se enmarca en una política que Yacoub Real Estate & Developers viene desplegando en los últimos años en La Plata: la recuperación de estructuras abandonadas o inconclusas”, se anunció ayer desde la firma con 20 torres en marcha.