Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Deportes |La selección dejó su huella en angola

Última función del año: Messi, la atracción angoleña

Desde el presidente del país africano, João Lourenço, hasta los futbolistas e hinchas se rindieron a los pies del astro argentino, que se despachó con un golazo de zurda

lionel messi definió el amistoso con angola con un golazo de zurda

15 de Noviembre de 2025 | 03:37
Para la Selección argentina, que ya comienza a mirar más de cerca el “Año del Mundial”, fue un simple amistoso, que sirvió para cerrar el 2025. Pero para Angola, sin embargo, fue abrirle las puertas al campeón del mundo, a sus figuras y en especial, a Lionel Messi, el mejor futbolista del planeta.

Si bien el resultado (2-0) fue una mera excusa, el pueblo angoleño y hasta el propio presidente João Lourenço junto a su esposa, significó algo más que un partido de fútbol. Un espectáculo para recordar y tenerlo siempre presente en el marco del 50º aniversario de la independencia angoleña.

Desde la llegada al país africano hasta la salida al campo de juego, todas las miradas estuvieron puestas en el capitán argentino. Inclusive, los propios jugadores de la selección anfitriona, que no pudo clasificar para el Mundial del año que viene, hicieron fila después del partido para intercambiar la camiseta con el emblema argentino por excelencia.

Eso es lo que genera Lionel Messi en cada rincón del planeta que visita. Y ayer, en Luanda, en un estadio repleto, no fue la excepción.

A la hora del partido, todos los presentes en el estadio 11 de Novembro se emocionaron al ver en escena al equipo nacional.

Y cada intervención del jugador del Inter Miami fue una explosión de alegría y felicidad por parte de los hinchas angoleños.

Boca ultima detalles para recibir al Matador

Gallardo apuesta fuerte para jugar frente a Vélez

Durante el primer tiempo, Messi comandó a su equipo. Si bien no estuvo tan encendido como en otras ocasiones, algunos destellos de su calidad fueron suficiente para la ovación de la gente.

Tuvo dos situaciones propicias para convertir durante el primer tiempo, pero no prosperaron.

Sin embargo, a los hinchas angoleños solo les importó que el mejor jugador del mundo pisara un estadio plenamente renovado, con capacidad para más de 40 mil personas y que se invirtieron más de 37 millones de dólares para recibir a la Selección de Lionel Scaloni, que ayer le bajó la persiana a la temporada con un saldo altamente positivo: el pasaje al Mundial de 2026 después de haber ganado de punta a punta las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección, que a partir del año que viene tendrá que revalidad el título mundial que obtuvo en Qatar 2022 y enfrentar a España en el partido decisivo por la Finalíssima, redondeó un partido sin sobresaltos. Ganó con autoridad y gracias al peso de sus individualidades. El primer gol, a los 43, llegó a través de Lautaro Martínez, depsués de una asistencia magistral de Messi.

Y en la segunda parte, apareció nuevamente la calidad del “10” para definir el amistoso. Fue a los 36 minutos. Capitalizó una serie de rebotes, y al ingresar al área definió cruzado, de zurda. Golazo.

 

Para Scaloni, “fue un partido de aprendizaje”
