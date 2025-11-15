En City Bell, martirio por un “centro cultural”

Vecinos de la zona de Plaza Belgrano, en City Bell, denunciaron ruidos molestos provenientes de una casa que realiza fiestas todos los fines de semana. Después de varias quejas ante los propietarios del local y sin obtener respuestas por parte de los encargados del espacio “cultural”, decidieron abrir un expediente en la justicia de faltas municipal.

La casa en cuestión, donde se realizan distintos tipos de fiestas está situada en 473 entre 15 y 17. El lugar es conocido como “Cantilo al Medio”. Para entender mejor el fastidio, una escena: cansada de los ruidos, hace unos meses, una vecina salió a golpear los autos de los visitantes del boliche

Un portavoz de la queja, Patricio Solimano, manifestó que entre todos los vecinos realizaron una denuncia contravencional en el juzgado de faltas Nº 5 a cargo del juez Fernando Centeno. La causa tiene como carátula “inhabilitación y ruidos molestos”. El juez dispuso la clausura del local en marzo, según un escrito que mostraron los vecinos. Sin embargo, todo sigue igual.

“La habitación linda con el patio de la casa y escuchamos todos los ruidos. La justicia no hace nada”, manifestó Solimano. Los vecinos también reclamaron ante la Secretaría de Control Urbano, desde donde les dijeron que el lugar no está habilitado como centro cultural. Ante una consulta de este diario a la Municipalidad, se confirmó que el lugar no está habilitado y hay actas con el detalle de irregularidades.

“Todos los viernes hay un evento, se escuchan los ruidos y que va llegando gente desde la tarde, vienen en autos”, expresó un comerciante, que aseguró venden bebidas, comidas y que se alquila la casa.

Por su parte, Manuel Arteaga “inquilino” de la vivienda expresó: “El lugar tiene los seguros necesarios y un trámite de habilitación iniciado como centro cultural. Los eventos son privados, sin venta de entrada y de alcohol, y no hay eventos artísticos”.