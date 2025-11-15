Este sábado se presenta en La Plata con una jornada típicamente veraniega: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 32º y condiciones de calor y humedad durante el día. Sin embargo, el alivio podría llegar por la noche, cuando rige una alerta amarilla por tormentas fuertes que podrían incluir ráfagas, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Según se supo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el sábado tendría cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas fuertes en la noche.

"Subimos a amarillo en nivel de alerta para la noche del sábado y madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas. Estaremos actualizando", explicaron desde la cuenta oficial de Clima La Plata.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para cerrar el fin de semana, el domingo se mantendría con mal tiempo, acompañado de tormentas fuertes en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, pero luego mejorando con cielo algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 17 y 24 grados.

El lunes se espera nuevamente con buenas condiciones: cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 10 y 24 grados.