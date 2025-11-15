Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

La Ciudad

Sábado con máxima de 32º y alerta amarilla por tormentas a la noche: cómo sigue el tiempo en La Plata

15 de Noviembre de 2025 | 07:32

Escuchar esta nota

Este sábado se presenta en La Plata con una jornada típicamente veraniega: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 32º y condiciones de calor y humedad durante el día. Sin embargo, el alivio podría llegar por la noche, cuando rige una alerta amarilla por tormentas fuertes que podrían incluir ráfagas, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Según se supo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el sábado tendría cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas fuertes en la noche.

"Subimos a amarillo en nivel de alerta para la noche del sábado y madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas. Estaremos actualizando", explicaron desde la cuenta oficial de Clima La Plata. 

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para cerrar el fin de semana, el domingo se mantendría con mal tiempo, acompañado de tormentas fuertes en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, pero luego mejorando con cielo algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 17 y 24 grados.

El lunes se espera nuevamente con buenas condiciones: cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 10 y 24 grados.

