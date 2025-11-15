VIDEO.- Explosión y catástrofe en Polo Industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada
VIDEO.- Explosión y catástrofe en Polo Industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada
IMPACTANTES VIDEOS.- Ezeiza, zona de guerra y miedo: "¡Corran! ¡A casa, a casa!"
En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este sábado 15 de noviembre
VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda
Un brutal paso más de violencia escolar, con varias personas golpeadas
Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave
Dividen la Secretaría de Scioli y buscan fortalecer a Adorni y Santilli
Bullrich y Villarruel aclararon los tantos durante una reunión
Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”
Llaman a indagatoria a Spagnuolo por presuntas coimas en la ANDIS
Arranca una semana de música por el 143 aniversario de la Ciudad
Actividades: fiestas, taller de cine y música, aniversario de El Peligro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este sábado se presenta en La Plata con una jornada típicamente veraniega: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 32º y condiciones de calor y humedad durante el día. Sin embargo, el alivio podría llegar por la noche, cuando rige una alerta amarilla por tormentas fuertes que podrían incluir ráfagas, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.
Según se supo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el sábado tendría cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas fuertes en la noche.
"Subimos a amarillo en nivel de alerta para la noche del sábado y madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes con ráfagas. Estaremos actualizando", explicaron desde la cuenta oficial de Clima La Plata.
Para cerrar el fin de semana, el domingo se mantendría con mal tiempo, acompañado de tormentas fuertes en la madrugada y lluvias aisladas en la mañana, pero luego mejorando con cielo algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 17 y 24 grados.
El lunes se espera nuevamente con buenas condiciones: cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 10 y 24 grados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí