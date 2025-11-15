Rivalidad: un duelo de cuentas pendientes ante el Bicho

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
Con el pase a playoff en juego, Estudiantes y Argentinos se vuelven a cruzar en un partido definitorio cargado de recuerdos. Desde el Metro 84, al Clausura 2010 y Copa de La Liga 2022
Estudiantes y Argentinos Juniors se preparan para enfrentarse una vez más en medio de definiciones de un certamen. El encuentro de mañana será para conseguir el pase a los playoff del Clausura, donde ninguno tiene el pase asegurado. De esta forma, se seguirá alimentando una rivalidad, con orígenes en el Metropolitano de 1984, pasando por el Clausura del 2010, hasta el más reciente en 2022, los cuartos de la Copa de La Liga.
En este sentido, en los últimos años, comenzó a generarse una cierta enemistad entre ambas Instituciones, debido a los partidos mencionados donde los de La Paternal salieron favorecidos. Además de dos escuelas de fútbol con diferencias.
En el Metro 84, Argentinos, el Pincha y Ferro, fueron los animadores del certamen hasta la última fecha, en una lucha muy reñida. Aunque el “Semillero del Mundo” terminó con la consagración del Torneo, lo que a su vez, significó el primer título local del Club. Cabe recordar, que un partido clave para que el Bichito salga campeón, fue la igualdad sin goles ante Estudiantes en la fecha 29, un empate que valió un trofeo, con un final rodeado de polémicas.
La definición se dio en la última jornada, donde el Tifón de Boyacá (51) derrotó 1-0 a Temperley, y la paridad entre el Verdolaga (50) y el cuadro estudiantil (48) le jugó a su favor para dar la vuelta.
Casi 30 años después, en el Clausura del 2010, Argentinos y Estudiantes volvieron a estar en la definición de un certamen, en el cual durante todo el transcurso el Pincha fue uno de los punteros. En tanto que el Bichito se acercó a falta de 10 partidos.
Siguiendo esta línea, ambos equipos llegaron peleando mano a mano la cima. Aunque en la penúltima fecha, los dirigidos por Sabella igualaron ante Rosario Central, por lo cual, los del barrio porteños alcanzaron la primera colocación tras vencer 4-3 a Independiente.
Con una ventaja a favor de un puntos para Argentinos, los dos equipos ganaron en la última jornada, lo que desencadenó en la consagración de la Asociación Atética, que tuvo como figura a un viejo conocido como figura, Jose Luis Calderón.
El último partido de esta índole, fue en los playoff de la Copa de La Liga 2022, donde el Bicho con Gabriel Milito en el banco eliminó por penales a los comandados por Ricardo Zielinski, tras empatar 1-1 en los 90 minutos.
De esta forma, Estudiantes buscará dar vuelta la página ante el Bicho, donde de lograr la victoria puede conseguir el pase a octavos de final, dejando afuera a su rival, si los otros resultados juegan a su favor.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
