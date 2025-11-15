Pareja se fortalece en la Legislatura bonaerense

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima
Un brutal paso más de violencia escolar, con varias personas golpeadas
Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave
Dividen la Secretaría de Scioli y buscan fortalecer a Adorni y Santilli
Bullrich y Villarruel aclararon los tantos durante una reunión
Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”
Llaman a indagatoria a Spagnuolo por presuntas coimas en la ANDIS
Arranca una semana de música por el 143 aniversario de la Ciudad
Actividades: fiestas, taller de cine y música, aniversario de El Peligro
Cuarto intermedio para definir el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Trump embarra la cancha: pide investigar a Clinton y a empresarios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El actual diputado provincial del PRO, Gustavo Coria, asumirá finalmente como viceministro del Interior de Diego Santilli, y Sebastián Pareja sumará otra banca en la Legislatura bonaerense.
Se trata del empresario Lan Hao Yuan (dueño de Envases Azules S.A) un libertario al que presentó la secretaria presidencial, Karina Milei.
Pareja tendrá a partir de diciembre en la Legislatura 12 diputados y 7 senadores, que sólo reportarán a él.
Según se comentó esta semana, la idea del bloque que responde a Pareja es destronar de la presidencia del bloque a Agustín Romo (hombre de Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo) por el platense Juanes Osaba.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí