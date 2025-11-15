Pareja se fortalece en la Legislatura bonaerense

El actual diputado provincial del PRO, Gustavo Coria, asumirá finalmente como viceministro del Interior de Diego Santilli, y Sebastián Pareja sumará otra banca en la Legislatura bonaerense.

Se trata del empresario Lan Hao Yuan (dueño de Envases Azules S.A) un libertario al que presentó la secretaria presidencial, Karina Milei.

Pareja tendrá a partir de diciembre en la Legislatura 12 diputados y 7 senadores, que sólo reportarán a él.

Según se comentó esta semana, la idea del bloque que responde a Pareja es destronar de la presidencia del bloque a Agustín Romo (hombre de Santiago Caputo y las Fuerzas del Cielo) por el platense Juanes Osaba.