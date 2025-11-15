Arranca una semana de música por el 143 aniversario de la Ciudad

La Plata celebrará el próximo miércoles su 143° aniversario con un festival musical gratuito con una variada grilla de artistas locales y de renombre, según se confirmó ayer desde la Comuna. Todo, en el contexto de un programa extendido que arranca hoy y terminará el sábado 22.

El escenario principal, en Plaza Moreno, contará el 19 con la ya conocida presentación de la banda de rock platense de proyección nacional “El Mato a un Policía Motorizado” como número central. Ayer se informó que habrá música desde el mediodía con: Cruzando el Charco, Kapanga y Los Besos, cuatro propuestas que recorren distintos estilos y prometen darle un marco multitudinario a los festejos.

Bandas locales

Además, se presentarán Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, las tres bandas locales que resultaron ganadoras del concurso La Plata es Música impulsado por la Municipalidad, cuyo objetivo es promover a los artistas emergentes de la capital bonaerense.

El festival por el aniversario se inscribe dentro de la Semana de la Música, una iniciativa Municipal que se desarrollará desde hoy hasta el 22 de noviembre con una nutrida agenda de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del partido.

Hoy, frente a la Catedral se presentará Piazzolla Electrónico por Nico Sorín a las 18.

Mañana, la tradición coral será protagonista de la agenda cultural de la Ciudad desde las 18, con la interpretación de la Misa Criolla, obra emblemática de la música argentina y latinoamericana compuesta por Ariel Ramírez, también en la Catedral.

El lunes, el Hipódromo será sede de una noche de tango y milonga desde las 20.

El martes 18 Meridiano V albergará una peña folclórica aniversario desde las 18, sumando música, danza y encuentro comunitario. Tras la fiesta del 19 en Plaza Moreno, la programación continuará el jueves con una gala lírica en el Teatro Argentino, desde las 20.30 (con reserva previa).

El viernes 21 sumará un festival sorpresa desde el mediodía en Plaza Moreno, mientras que por la noche el Salón Dorado del Palacio Municipal recibirá una nueva fecha del ciclo Grandes del Jazz a las 21 (cupo limitado).

El cierre tendrá lugar el sábado 22, cuando se celebra el Día de la Música, con un espectáculo de boleros encabezado por Raúl Lavié en el Pasaje Dardo Rocha, a las 19.

Desde las 20, varias decenas de centros culturales de la Ciudad llevarán sus propuestas artísticas a las calles, convirtiendo distintos rincones de la Ciudad en escenarios abiertos.