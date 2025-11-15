Llaman a indagatoria a Spagnuolo por presuntas coimas en la ANDIS

El juez federal Sebastián Casanello, citó a indagatoria - para el próximo miércoles- a Diego Spagnuolo,ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de la causa ANDIS, que derivó en su despido tras el escándalo público.

La citación incluye a otros ex funcionarios y personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo.

Entre otros quedaron involucrados los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y el padre de ambos, Eduardo, todos dueños de la droguería Suizo Argentino.

La defensa de Spagnuolo,encabezada por Mauricio D’Alessandro, había dicho que las grabaciones se hicieron con Inteligencia Artificial. Y habían solicitado la nulidad del proceso.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, dijo el fiscal de la causa Franco Picardi.

Esa situación derivó luego en su salida del cargo de Spagnuolo y un sinfín de idas y vueltas sobre la veracidad de los audios, difundidos por un medio de comunicación.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud.