¿Cómo termina el año del Lobo?

El plantel albiazul retomó ayer los entrenamientos tras levantar la nueva medida de fuerza que había iniciado el pasado jueves en la vuelta a las prácticas. Aunque parecía que el tema de la deuda salarial estaba solucionado en la previa del partido ante Vélez, los jugadores llevaron adelante una votación interna y se impuso la posibilidad del paro porque recién en diciembre iban a cobrar parte de lo adeudado, algo que no les cerraba a algunos integrantes del grupo.

El sábado pasado las partes habían arreglado el pago de julio a los contratos mayores, el pago de la mitad del sueldo de agosto a los salarios intermedios y dejar al día a quienes menos cobran: a este último grupo de futbolistas se les abonó el salario de septiembre. El pago se efectivizó el mismo jueves, fecha de canje de los cheques.

El arreglo -al cual Agremiados había brindado el ok- incluía un cheque para completar agosto con fecha 15 de diciembre. Sin embargo, no todos aceptaron esa situación y los jugadores pidieron una fecha más cercana de pago. Y además, el plantel pidió otro cheque más que garantizara el pago de septiembre en los últimos días de diciembre, más precisamente el 28.

Así como el pago del miércoles se hizo con aportes económicos de Jorge Reina por un lado y Usina Tripera por el otro, finalmente se llegó a un acuerdo para que la nueva conducción garantice el pago del mes de septiembre a aquellos futbolistas que no estén al día. De todos modos, los jugadores terminarán el año un par de meses abajo en el cobro salarial.

Si bien ayer no hubo presencia dirigencial en Abasto ni tampoco estuvo presente Futbolistas Argentinos Agremiados, el plantel decidió entrenar normalmente, por lo que tras una sesión de video salieron al campo de juego a realizar movimientos físicos y diversos trabajos tácticos.

Antes, el presidente albiazul Mariano Cowen había dialogado con algunos referentes del plantel (Nelson Insfrán, Gastón Suso, Lucas Castro) y como se garantizó ese pago para diciembre, los jugadores resolvieron levantar la medida de fuerza.

Aunque aún no hay certezas podrían competir hasta cuatro listas en las elecciones del 29

La nueva conducción tripera asumirá en enero con una situación compleja desde lo financiero. Deberá asegurar ese pago del mes de septiembre y tendrá la deuda de los salarios de octubre y noviembre de la totalidad del plantel. Además, asumirá en diciembre, mes escaso en ingresos y con la obligación del pago de los aguinaldos, amén de la deuda con los empleados..

Por otra parte, la nueva gestión deberá enfrentar una inhibición de Defensor Sporting por el pase de Matias Abaldo y otra por las costas del juicio por la deuda con Claudio Paul Spinelli. Si bien la inhibición original ya fue levantada, el reclamo actual asciende a 17 mil dólares.

En cuanto a la deuda que el club tiene por el pase de Abaldo, Gimnasia está inhibido solamente por la primera cuota de 100 mil dólares (más intereses), ya que la segunda cuota (de U$S 120 mil) está vencida, hubo una intimación de parte del club uruguayo y una contraintimación de la dirigencia tripera por el préstamo del jugador a Independiente. Luego vencerán otras dos cuotas -ya en el calendario 2026- por lo que la deuda con Defensor Sporting asciende a 510 mil dólares, con lo que el Tripero será dueño del 34,5% del pase del extremo charrúa.

A la vez, otro de los temas a tocar por la nueva dirigencia es Juan Manuel Villalba, ya que el jugador rindió en muy bien en el Mundial Sub 20 pero casi no tuvo continuidad en el Lobo. Si Gimnasia lo quiere, debe hacer uso de la opción de medio millón de dólares por la mitad de la ficha. Un “pasamanos” por el propio Villalba, el 50% de Lescano y una eventual venta de Juan Pintado son las principales fuentes de ingreso para la próxima conducción.

Las elecciones serán el sábado 29 de 9 a 19 en la sede de calle 4 y aún no se sabe si competirán cuatro listas. Carlos Anacleto (Usina Tripera), Edgardo Medina (Gimnasia Somos Todos), Daniel Onofri (Arriba Gimnasia) y Unir a Gimnasia, alianza que aglutina a Legado Gimnasista (Diego Patiño), Renacimiento Gimnasista (Emanuel Di Loreto), Alternativa Tripera y Somos Gimnasia pero no definió el 1 de la lista son los posibles contendientes para suceder a Mariano Cowen.