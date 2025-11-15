Sigue el incendio en Ezeiza: “El fuego está contenido y no representa riesgo para la población”, aseguró Defensa Civil

El director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Fabián García, brindó una conferencia de prensa este sábado por la mañana para informar sobre la situación del incendio que se desató anoche en el complejo industrial de Ezeiza y que afectó al menos siete galpones de distintas empresas. En sus declaraciones, llevó tranquilidad a los vecinos y destacó el trabajo coordinado entre los equipos de emergencia.

“Queremos llevar tranquilidad. El fuego nunca generó peligro para la población”, aseguró García, y explicó que aunque el humo se expandió por la zona, no presenta toxicidad. Sin embargo, recomendó a quienes se encuentren cerca del predio utilizar barbijo: “El humo no es tóxico, pero al estar en la zona sí hay que usar protección”, indicó.

El funcionario informó que quedan entre cuatro y cinco personas bajo atención médica, todas con cuadros leves por inhalación de monóxido de carbono. También señaló que algunos efectivos policiales sufrieron “cortaduras muy pequeñas”, aunque no se registraron personas desaparecidas ni heridos de gravedad.

En cuanto al estado del incendio, García aclaró que si bien aún no fue extinguido por completo, se encuentra bajo control: “El incendio no está sofocado, está contenido. Quiere decir que no va a salir de los límites donde se desarrolla”. Según detalló, el operativo involucra más de 100 móviles y alrededor de 180 bomberos, además de personal de la Cruz Roja y equipos de salud, bajo un comando unificado.

Al referirse a las condiciones ambientales, advirtió que el viento podría dispersar más partículas en el aire: “Cuando el viento aumente, va a dispersar más humo. No es tóxico, pero cuanto más tiempo se esté expuesto, más molesto se vuelve. Si alguien tiene irritación en los ojos, debe concurrir al SAME o a una clínica”.

García también señaló que la ubicación del siniestro permitió un despliegue más seguro: “Lo favorable es que ocurrió en un parque industrial, donde se puede transitar sin que haya población urbana cerca”. Confirmó además que uno de los galpones afectados pertenecía a una empresa dedicada al caucho, lo que intensificó la combustión. Con ayuda de drones, midieron temperaturas superiores a los 500 grados.

La autopista cercana permanece cerrada por prevención debido al humo, y seguirá así hasta que mejore la visibilidad. Mientras tanto, la tarea seguirá por varios días: “Va a haber una guardia de cenizas con tareas de escombramiento y control para evitar reactivaciones”, adelantó.

Finalmente, destacó la magnitud del operativo y la capacidad de respuesta del sistema provincial: “La Provincia tiene uno de los sistemas más sólidos del continente. Estamos sobrepasados de recursos. Anoche, cuando llegamos por vía aérea, pudimos tener una visión más clara para trazar las líneas de control. Lo primero es evitar que el fuego salga de ese lugar, y eso está garantizado”.

OPERATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó cerca de la medianoche que activó un operativo de emergencia en respuesta a la explosión ocurrida en la zona de Ezeiza. Se dispuso un trabajo "en red y de manera articulada" entre los hospitales provinciales y municipales de la región, que ya están "preparados para recibir y atender a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas".

El Sistema de Emergencias provincial desplegó "más de 12 móviles provinciales" y otros 15 móviles municipales afectados por los distritos de la zona, los cuales "ya se encuentran operativos en el área".

La cartera de Salud detalló la organización del "triage" (sistema de clasificación) para la derivación de las víctimas según la gravedad:

Códigos verde y amarillo (leves/moderados): Serán derivados al Hospital Cecilia Grierson (Presidente Perón) y al Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas).

Códigos naranja y rojo (graves/críticos): Serán atendidos en el Hospital Bicentenario (Esteban Echeverría), el Hospital Eurnekian (Ezeiza) y el Hospital Balestrini (La Matanza).

Salud informó que "continuará monitoreando la situación" y brindará información oficial a medida que se actualice el operativo.

Operativo Nacional

El Gobierno de la Nación, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), emitió un comunicado oficial pasada la medianoche detallando el despliegue de fuerzas federales y el estado del operativo sanitario por la grave explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza.

Según el parte oficial, el Ministerio de Salud de la Nación coordina la derivación de víctimas y la preparación de hospitales. El Hospital Cuenca (Nación) "espera el ingreso de un paciente quemado grave con fracturas".

El parte de la AFE detalló la situación sanitaria bajo la órbita nacional:

Heridos trasladados: "15 pacientes derivados a la Clínica de Monte Grande" y "3 pacientes trasladados al Hospital de Ezeiza".

Códigos Rojos: Se definió junto a la Provincia de Buenos Aires que "los primeros códigos rojos irán al Hospital Bicentenario" (Nación).

Soporte toxicológico: Una "toxicóloga del Hospital Posadas" está en contacto con el Hospital Cuenca "para soporte" ante la naturaleza química del incendio.

Protocolo de Descontaminación: El Hospital Bicentenario (Nación) activó su "Protocolo de descontaminación" y preparó "9 camas críticas", 3 camillas adicionales y refuerzos de personal.

Disponibilidad de camas: Se activó la red PAMI (Hospital Milstein) y el Hospital Posadas (Nación), que tienen disponibles 7 camas de Terapia Intensiva (UTI) cada uno.