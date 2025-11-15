Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Política y Economía |Intenta allanar el terreno para impulsar las reformas de Milei

Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave

En Mendoza, el ministro del Interior se reunió con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Raúl Jalil

Santilli busca apoyos provinciales y avanza en una alianza clave

Santilli posó para lo foto con Orrego, Cornejo, Sadir y Jalil / web

15 de Noviembre de 2025 | 02:55
El ministro del Interior, Diego Santilli, profundizó su estrategia de diálogo con gobernadores para sumar respaldo político a las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei. La escala del día fue en Mendoza, donde mantuvo una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, en una agenda que combinó actividades institucionales, políticas y económicas.

Santilli estuvo acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A primera hora participaron de la apertura del “Finance Day & TSX Roadshow” en la Bolsa de Comercio de Mendoza, marco del Argentina & LatAm Critical Minerals 2025 Summit. Allí mismo tuvo lugar la reunión de la Mesa del Cobre, con la presencia de los gobernadores de San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy, además del mandatario anfitrión.

Más tarde, Cornejo mantuvo un encuentro privado con Santilli. Según su entorno, el diálogo se centró en las reformas económicas y administrativas que avanzan en el Congreso. No hubo planteos específicos desde la provincia, aunque ambas partes destacaron su pertenencia al Consejo de Mayo, espacio de coordinación política clave para el oficialismo.

Presupuesto, reformas y financiamiento para obras

Desde Interior señalaron que Santilli y Cornejo coincidieron en la importancia de aprobar el Presupuesto 2026, garantizar el equilibrio fiscal y avanzar con la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, considerados pilares de la estrategia económica del Gobierno nacional.

Además, celebraron el decreto que habilita una contragarantía del Estado nacional para que Mendoza acceda a un crédito de USD 75 millones destinado a obras de agua potable en el Gran Mendoza y en San Rafael, un financiamiento clave para la infraestructura provincial.

Tras la cumbre, Santilli se mostró también con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca), en línea con la estrategia de la Casa Rosada para ampliar consensos territoriales. En la última semana ya había mantenido reuniones con los mandatarios de Entre Ríos, Salta, Chubut, Catamarca, San Juan y Córdoba. Su próximo destino será Neuquén, donde se reunirá con Rolando Figueroa.

La desregulación del vino

Mientras Santilli apuntalaba la agenda política, Federico Sturzenegger desplegó en Mendoza su presentación sobre la reciente desregulación de la industria vitivinícola, que eliminó 973 normas y modificó la estructura de control del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV).

A las trece horas expuso en la sede del organismo los alcances del nuevo esquema regulatorio, que implica que el INV dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena productiva para concentrarse exclusivamente en la calidad del vino embotellado. Las certificaciones de origen, añada y varietal serán ahora optativas, permitiendo a las empresas elegir sus propios sistemas de trazabilidad o recurrir a entidades privadas.

 

