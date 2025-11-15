Dividen la Secretaría de Scioli y buscan fortalecer a Adorni y Santilli

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
El exgobernador bonaerense tenía a su cargo Turismo, Deportes y Ambiente. El área fue desmembrada
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, acordaron una reestructuración que implicará el traspaso de competencias y la creación de nuevas áreas dentro del Ejecutivo. Según confirmaron fuentes oficiales, el esquema —que aún requiere la aprobación final de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei— busca otorgar mayores atribuciones al Ministerio del Interior y a la Jefatura de Gabinete.
El punto central de la reorganización es la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, a cargo de Daniel Scioli. La estructura será segmentada en dos bloques: Turismo y Ambiente pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete. Y Deportes será transferido al Ministerio del Interior, con el objetivo de reforzar la interlocución con las provincias.
Pese a los cambios, la continuidad de Scioli en el Gobierno está asegurada, aunque aún no se definió qué rol ocupará tras la redistribución de funciones.
El Ministerio del Interior solicitó además la creación de un espacio específico —en formato de secretaría o subsecretaría— para mejorar la articulación con el Poder Legislativo. El área replicaría, sin superposición, algunas funciones del Enlace Parlamentario que opera en la Jefatura de Gabinete. La definición final depende de la revisión administrativa que encabeza Karina Milei.
“Es una decisión política; el Ejecutivo puede estructurar su organigrama como considere conveniente”, señaló un funcionario involucrado en el proceso.
Las modificaciones se producen en paralelo a la marcha atrás de una medida publicada en el Boletín Oficial que trasladaba el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) —históricamente bajo la órbita de Interior— al Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Ese movimiento había sido acordado por Bullrich con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sin consulta previa a Santilli.
La ministra de Seguridad también había manifestado interés en sumar bajo su órbita a los brigadistas de la Administración de Parques Nacionales. Con su próxima renuncia —Bullrich asumirá como senadora en diciembre— la gestión quedará en manos de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Tras nuevas reuniones internas, el RENAPER regresará al Ministerio del Interior, aunque todavía circulan documentos donde la firma de Bullrich aparece en el dorso del DNI. En cambio, la Dirección Nacional de Migraciones seguirá dependiendo de Seguridad, mientras que los Centros de Frontera volverán a Interior.
