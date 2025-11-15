Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Policiales

VIDEO.- Explosión y catástrofe en Polo Industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada

El intendente aseguró que el fuego es “incontrolable”. Hay 20 heridos, evacuados y la autopista Ezeiza-Cañuelas cortada.

VIDEO.- Explosión y catástrofe en Polo Industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada
15 de Noviembre de 2025 | 07:10

Escuchar esta nota

Una serie de impresionantes explosiones sacudieron el viernes por la noche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, generando un incendio de magnitud que, según los primeros reportes, dejó al menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva.

El siniestro se habría originado en una empresa química o de agroquímicos, pero la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos".

En principio más de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA. No obstante, con el correr de los minutos arribaron bombeos de distintas ciudades, entre ellas La Plata, Ensenada y Berisso.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la situación como caótica: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini".

En diálogo con la prensa, el jefe comunal advirtió: "Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos".

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima

LE PUEDE INTERESAR

Una pareja de jubilados sufrió un bestial asalto

Granados confirmó que la onda expansiva fue devastadora: "Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio". A raíz de esto, informó que están "evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

El intendente también se refirió a las versiones sobre la caída de una aeronave: "No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión".

Al menos 20 heridos: un infartado y una embarazada en terapia intensiva

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, confirmó la gravedad de la emergencia: "Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.

Cerca de las 23:10, Santoro confirmó a la misma señal el ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO.... También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño... está en terapia intensiva”.

Detalló que los heridos no son solo trabajadores, sino "gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas". Informó además que "cuatro se suturaron y les dimos el alta".

Mega operativo sanitario y corte total de la Autopista

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires activó un mega operativo con 12 móviles provinciales y 15 municipales.

Códigos Naranja y Rojo (Graves): Hospital Bicentenario (E. Echeverría), Hospital Eurnekian (Ezeiza) y Hospital Balestrini (La Matanza).

Códigos Verde y Amarillo (Leves): Hospital Grierson (P. Perón) y Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas).

Santiago HardieyBCGAg , director de la Agencia Federal de Emergencias, detalló el despliegue de fuerzas federales: "Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policia Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

A nivel de transporte, la Autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada en su totalidad para facilitar el operativo de emergencias. El Aeropuerto de Ezeiza, por el momento, "no se vio comprometido".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio

Crece la bronca con el boliche de los $12 millones

VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima

Confusión y más bronca por los impuestos

En City Bell, martirio por un “centro cultural”

Yacoub compra ABES

Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano

Rivalidad: un duelo de cuentas pendientes ante el Bicho
Últimas noticias de Policiales

IMPACTANTES VIDEOS.- Ezeiza, zona de guerra y miedo: "¡Corran! ¡A casa, a casa!"

VIDEO. Buscan al depredador sexual Guardó fotos de los tatuajes de la víctima

Una pareja de jubilados sufrió un bestial asalto

Una explosión en Spegazzini sacudió a todos
La Ciudad
Sábado con máxima de 32º y alerta amarilla por tormentas a la noche: cómo sigue el tiempo en La Plata
Súper Cartonazo por $10.000.000, sale o sale: los números de este sábado 15 de noviembre
En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
Crece la bronca con el boliche de los $12 millones
Preocupan algunos aspectos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en el casco urbano
Deportes
¿Cómo termina el año del Lobo?
Rivalidad: un duelo de cuentas pendientes ante el Bicho
Se definen los descensos en el torneo Clausura
Última función del año: Messi, la atracción angoleña
Boca ultima detalles para recibir al Matador
Espectáculos
Dolor y conmoción en La Plata: murió Lumpen Bola, el artista que llenó de rock las paredes de la Ciudad
“Poesía vital”: El arte de la vida
Polémica con la serie de Fernando Báez Sosa
Reabre el MACLA con dos muestras y una activación
Johnny Depp disfrutó la noche porteña a puro rock
Información General
Fertilización asistida: mejoran las chances de éxito con IA
Un factor clave para el embarazo que el 80% de las mujeres desconoce
Los números de la suerte del sábado 15 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Impactante explosión y fuego arrasan parte del polo industrial de Ezeiza
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla