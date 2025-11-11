Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

Se entregó De Vido, lo detuvieron y quedó preso en la cárcel de Ezeiza
Las negociaciones entre los funcionarios del Gabinete Nacional del Gobierno con las autoridades provinciales por las reformas que propone el presidente Javier Milei; el sostenimiento o no del esquema cambiario y las diferentes cotizaciones de los dólares, desde el blue hasta el oficial o los bursátiles; los casos de cruentos crímenes o la frecuencia con la que se reiteran los episodios de inseguridad... Es necesario contar todo, pero, a veces, la realidad informativa agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo viene recargada y con varios temas de interés:
• Los mitos y las verdades en la cama: el sexo y sus tabúes que nunca acaban
• Infidelidades que pueden costar más que un dolor de cabeza: los riesgos de enfermedades
• Las charlas tendenciosas con Chat GPT que pueden terminar en autolesiones o hasta suicidios
• Con el paso del tiempo, las generaciones pierden esperanzas de llegar a los 100 años
• Alimentación “Portfolio”: la dieta que mejora el colesterol y cuida tu corazón
• Vuelve la casa de la abuela: muebles retro, papeles pintados y vajillas antiguas
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
