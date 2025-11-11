Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

11 de Noviembre de 2025 | 19:02

Las negociaciones entre los funcionarios del Gabinete Nacional del Gobierno con las autoridades provinciales por las reformas que propone el presidente Javier Milei; el sostenimiento o no del esquema cambiario y las diferentes cotizaciones de los dólares, desde el blue hasta el oficial o los bursátiles; los casos de cruentos crímenes o la frecuencia con la que se reiteran los episodios de inseguridad... Es necesario contar todo, pero, a veces, la realidad informativa agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo viene recargada y con varios temas de interés:

• Los mitos y las verdades en la cama: el sexo y sus tabúes que nunca acaban

• Infidelidades que pueden costar más que un dolor de cabeza: los riesgos de enfermedades

• Las charlas tendenciosas con Chat GPT que pueden terminar en autolesiones o hasta suicidios

• Con el paso del tiempo, las generaciones pierden esperanzas de llegar a los 100 años

• Alimentación “Portfolio”: la dieta que mejora el colesterol y cuida tu corazón

• Vuelve la casa de la abuela: muebles retro, papeles pintados y vajillas antiguas

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

