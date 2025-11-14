Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

La Ciudad

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
14 de Noviembre de 2025 | 20:58

Escuchar esta nota

Estudiantes y padres de varios colegios de la Ciudad, que denunciaron que tras pagar el alquiler de un salón para el festejo de la “pre-promoción”, les comunicaron que no estaba habilitado, al cierre de esta edición continuaban con el reclamo frente al boliche, conocido como “El Límite”, situado en 122 y 58. Además, se adelantó que avanzarán con una denuncia penal.

La polémica se desató el miércoles, luego de que, 48 horas antes de la celebración, los dueños del local la suspendieran la fiesta por supuestos desperfectos eléctricos en el local.

Anoche, los padres se concentraron nuevamente frente al boliche, en reclamo del contrato firmado en mayo, por 12 millones de pesos. En este contexto, la madre de un estudiante confirmó a este diario que ahora procederán con la denuncia penal. 

La denuncia por el engaño alcanza a familias de diez colegios de la Ciudad y se advierte por las once escuelas que también tienen previsto realizar su fiesta de “pre promoción” -una modalidad que celebra a los cursos que egresarán en 2026- el martes 25 de noviembre. “Les va a pasar lo mismo, porque el local no tiene habilitación”, señaló el padre de una estudiante.

Es que como informó este diario, desde la municipalidad de Berisso se confirmó que el local está inhabilitado y tiene en trámite, por ese motivo, una causa en el Juzgado de Faltas Nº 2. En el contexto, para que sus hijos no se queden sin la celebración y a modo de protesta, las familias resolvieron organizar el agasajo en espacios alternativos.

Plaza Moreno fue uno de los puntos de encuentro, donde grupos de estudiantes se reunieron con parlantes y luces portátiles, acompañados por algunos familiares. También hubo festejos en quinchos particulares, clubes de barrio y salones comunitarios que se ofrecieron para recibirlos solidariamente. “No íbamos a quedarnos sin fiesta. La armamos igual, como sea”, comentó uno de los alumnos afectados. 

Según el relato de los chicos, desde el salón -cuya contratación incluía música, ambientación y servicio básico- dejaron de responder los mensajes y, a último momento, se canceló la fiesta que debía realizarse esta semana. Esta situación motivó la denuncia colectiva de varios cursos, que alertaron sobre la maniobra para intentar recuperar parte del dinero entregado.

Al respecto, una mamá, Leila, explicó: “La dueña del salón informó que había un supuesto desperfecto. Cuando nos pusimos en contacto, dijo que el local no se podía utilizar y que nos ofrecería otro espacio o que teníamos que poner más plata para hacer la fiesta en otro lugar. Después lo solucionó diciendo que nos iba a dar el local de Tropi, pasando Berisso. Un lugar horrible, y además nada que ver con lo que habíamos arreglado”.

Antecedentes

En octubre del año 2022, estudiantes y padres de la comunidad educativa del Normal 2 también protagonizaron un litigio con el complejo de 122 y 58, en torno a la contratación del salón, entonces conocido como Lisboa, para el baile post entrega de título. 

El problema surgió porque tras suscribirse el acuerdo con la empresa, los padres se encontraron con datos y obligaciones distintas a las preestablecidas, reclamando que les devuelvan el dinero que ya pusieron. Por su parte, desde el comercio se afirmó que se estaba pidiendo sólo firmado en el contrato.

