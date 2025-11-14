Javier Milei: “Argentina está para volver al mercado de capitales”

El presidente Javier Milei aseguró que “la Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”, al defender el rumbo económico del Gobierno y destacar que el país atraviesa un proceso de normalización fiscal que, según afirmó, comienza a ser reconocido por los inversores.

Milei sostuvo que uno de los elementos clave del “cambio de clima” es el cumplimiento de las obligaciones financieras. “Vamos a cumplir con nuestras obligaciones; lo vamos a defender a rajatabla como antes”, dijo. También destacó que desde el inicio de su administración “la deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones”, cifra que, según planteó, contribuye a mejorar la percepción de solvencia del país.

Afirmó que se observa un mayor movimiento en el mercado privado: “Hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo a una tasa promedio del 8,5% y a 12 años”, señaló. Para el mandatario, estas operaciones respaldan la idea de que la Argentina está en condiciones de volver a financiarse. No obstante, consideró que algunos inversores mantienen “un compás de espera” mientras aguardan las definiciones en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.

El Presidente vinculó la evolución del riesgo país con el avance del Presupuesto y la eventual fijación del déficit cero como política de Estado. Según afirmó, si el Congreso respalda ese marco fiscal, “tarde o temprano el riesgo país va a caer”. En esa línea, remarcó que todas las áreas del Gobierno coordinan sus erogaciones con el Ministerio de Economía, encargado de resguardar el equilibrio fiscal.

Milei también desarrolló su posición respecto a la tasa de interés y cuestionó lo que definió como un “error conceptual histórico” de considerar la tasa solo como precio del dinero. Explicó que debe interpretarse como “precio relativo entre bienes presentes y futuros”. Desde esa perspectiva, sostuvo que el kirchnerismo “consumió capital” y deterioró las expectativas de largo plazo, lo que -según dijo- elevó artificialmente el riesgo país en comparación con Estados Unidos.

Renovación de deuda y reformas

En materia de financiamiento público, el mandatario afirmó que no prevé dificultades para renovar vencimientos. “Creemos que no vamos a tener problemas para rollear la deuda”, señaló, y atribuyó esa proyección al equilibrio financiero que, según sostiene, mantiene la administración. Incluso anticipó la posibilidad de una sobredemanda en futuras colocaciones: “Argentina es una excelente oportunidad de negocio si uno quisiera entrar en bonos”.

Milei vinculó esa expectativa con el paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso, que incluye cambios laborales, tributarios y modificaciones en el Código Penal. Consideró que su aprobación tendrá “un impacto muy importante en el riesgo país” y facilitará el acceso a financiamiento más barato.

Banco Central y política monetaria

El Presidente también repasó la situación de los pasivos del Banco Central. Recordó que durante la gestión de Federico Sturzenegger alcanzaron USD 120.000 millones y que, tras distintas crisis, se ubicaron en un rango de USD 35.000 a USD 45.000 millones. Afirmó que su Gobierno desarmó las LEFIs para evitar una expansión monetaria significativa y que los pasivos hoy rondan los USD 25.000 millones. “La economía está muy poco monetizada”, dijo, y señaló que eso permite comprar dólares solo contra demanda genuina de dinero.

Bandas cambiarias y expectativas

Milei defendió además el esquema de bandas cambiarias, al que definió como un instrumento para coordinar expectativas en un contexto donde el tipo de cambio funciona como referencia inflacionaria. Sostuvo que la política monetaria debe contemplar ese comportamiento para sostener el programa económico.

Finalmente, afirmó que el Gobierno mantendrá un rumbo basado en déficit cero, orden monetario y apertura gradual del régimen cambiario. Bajo ese esquema, reiteró que la Argentina ya muestra las condiciones necesarias para recuperar el acceso al crédito internacional y que la caída del riesgo país será consecuencia directa de sostener la disciplina fiscal y avanzar con las reformas estructurales.