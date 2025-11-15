Bullrich y Villarruel aclararon los tantos durante una reunión

Patricia Bullrich ingresó por primera vez de manera formal al Senado en su rol de legisladora electa. Llegó pasadas las 11:40 para realizar la documentación requerida por la Cámara Alta —diploma de la Junta Electoral, DNI, declaraciones juradas, antecedentes y datos biométricos— antes de la revisión de diplomas en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Previo a esos trámites, la ministra de Seguridad expresó su expectativa de que “el año que viene sea ordenado y las sesiones extraordinarias resulten positivas”.

Con las gestiones finalizadas, la futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza se dirigió al despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El encuentro comenzó a las 12:12 y se realizó sin asesores, sin fotógrafos y por primera vez a solas entre ambas.

La reunión, que se extendió cerca de una hora, fue una de las más largas que Villarruel mantuvo con senadores electos. Al término del encuentro, Bullrich habló ante la prensa y enfatizó que el foco estuvo puesto en el funcionamiento legislativo y en la necesidad de avanzar con los proyectos que enviará el Ejecutivo.

No boicotear

“Hablamos de trabajar para que los proyectos del Gobierno puedan ser tratados y votados”, señaló. También insistió en que la agenda oficialista debe tener “trato preferencial”, en referencia al pedido previo para que Villarruel “no boicotee” las iniciativas de LLA.

La ministra remarcó que la construcción de mayorías parlamentarias será responsabilidad del bloque libertario. “Villarruel no es parte del bloque. Si reunimos las voluntades políticas, la Cámara va a funcionar como queremos”, afirmó.

Ante consultas sobre una eventual “tregua” tras las tensiones originadas durante el debate de la Ley Bases, Bullrich evitó definirlo pero insistió en que su rol será garantizar que los proyectos del Ejecutivo avancen: “Le pedí a Villarruel que colabore dentro de su función institucional”.

Villarruel también hizo declaraciones. En un mensaje dirigido tanto al oficialismo como a la oposición, aclaró su rol institucional: “Yo no tengo facultades para obstaculizar nada. Mis funciones están definidas por la Constitución y el reglamento, que garantizan la independencia de poderes y el respeto al Legislativo”. La vicepresidenta remarcó que siempre mantuvo colaboración con los senadores y que su despacho está abierto a todas las bancadas: “Más allá de las antípodas ideológicas, mi tiempo está disponible para todos”.

“Mi función es que las leyes del Ejecutivo se traten, pero en un clima de acuerdo político”, expresó.

Villarruel pidió “descontracturar” la reunión y bajó el tono a las expectativas generadas. “Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, dijo la actual Vicepresidenta.