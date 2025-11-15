Vasectomía indolora al paso y en 15 minutos

En las elecciones de graduados de la UNLP, Medicina vuelve a mostrar cambio
El “Maratón de vasectomías” realizado ayer en el Hospital San Martín fue todo un éxito, según indicaron las autoridades sanitarias que lo impulsaron en el marco de un congreso internacional sobre esa práctica. En el consultorio móvil instalado especialmente para la jornada, decenas de varones accedieron ayer, de manera gratuita, a la técnica sin bisturí en tan solo 15 minutos. Este método anticonceptivo irreversible, que marcó un hito en la accesibilidad del sistema público para los hombres, se encuadra en un crecimiento galopante de estas intervenciones.
“Me enteré por un grupo de fútbol. Uno de los chicos tiene su pareja que es médica de una salita del barrio y me anoté”, contó Ezequiel, vecino platense que se sometió al procediminento. “Previamente nos explicaron cómo se iba a realizar y que duraba unos 15 a 20 minutos. Es con anestesia local y te vas caminando normal. Es súper rápido y la verdad es que no tengo ninguna molestia”, agregó.
La campaña fue la culminación de todo un año de trabajo del Ministerio de Salud Provincial sobre una línea de acceso a la salud sexual, integral y reproductiva. “El procedimiento es ambulatorio, de corta duración y con recuperación rápida. Empezamos hace 2 años más o menos a trabajar y cada vez que abrimos los 60 turnos, se anotan más de 1.000 personas”, explicó Carlota Ramírez, Directora de Equidad de Género en Salud.
“Por ahí, uno tiene muchos prejuicios a la hora de decidir. Pero es una simple intervención, no una operación. Además, te brindan toda la información y te sacan dudas”, expresó Ezequiel. El director del hospital, Martín Pedersoli, remarcó que la técnica es realizada por médicos “ultra especializados”, reduciendo tiempos y riesgos.
Las intervenciones se realizaron en el consultorio móvil / A. sosa
