A la espera del escrutinio final, habría cambio de manos en el claustro de Graduados de Medicina

Escándalo por presunta estafa a egresados en La Plata: familias reclaman y avanzan con denuncia penal
En la Facultad de Medicina, la jornada dejaba un resultado de peso: según los datos parciales, el peronismo no kirchnerista se imponía en el claustro de Graduados con la lista Graduados por la Salud Integral, desplazando al reformismo. La tendencia, según fuentes consultadas por EL DIA, sería irreversible.
Además, el reformismo también perdía en forma ajustada el consejero por el Jefe de trabajos prácticos (JTP), en este caso a manos de Renovación Ciencias Médicas, una lista vinculada a La Mella (Patria Grande, de Juan Grabois) y alineada a La Cámpora y el PCR.
A la espera de los resultados oficiales, el sector que triunfaba en Graduados es el mismo que, en el claustro estudiantil, apoya a Remediar (que tiene la mayoría y conduce el Centro) a través del sector de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) referenciado con el funcionario municipal Guillermo “Nano” Cara y es el que también se impuso en la votación de profesores al ganar la mayoría con 5 bancas con un frente amplio que además integran La Mella (Patria Grande), reformistas y PCR, entre otros.
De imponerse en los comicios de hoy, el peronismo en Medicina, con 12 consejeros (de 16), quedaría bien posicionado de cara a la elección del decano que se deasarrollará el año próximo.
