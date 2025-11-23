Otro ataque motochorro atemoriza a los vecinos

Un violento episodio de inseguridad volvió a golpear a vecinos Los Hornos y tuvo como víctima a un joven que regresaba a su casa en motocicleta. Ocurrió en las últimas horas en la zona de 76 y 155, cuando dos motochorros lo interceptaron en plena circulación y lo obligaron a entregar su vehículo bajo amenaza de arma blanca.

La víctima, identificada como Juan de 31 años, circulaba en su Mondial 110 cc gris cuando fue sorprendido por dos hombres que se desplazaban en otra moto similar. Sin darle tiempo a reaccionar, uno de los delincuentes le arrebató las llaves y le exhibió un cuchillo, obligándolo a descender del rodado. La maniobra fue rápida y precisa: mientras uno lo intimidaba, el otro aprovechó para subirse a la moto del damnificado.

En cuestión de segundos, ambos escaparon a toda velocidad por calle 155 en dirección a 66, llevándose no solo el vehículo sino también todas las pertenencias que la víctima llevaba en la baulera. Según el relato brindado en la denuncia, no había testigos en la cuadra y el hombre tampoco pudo identificar a los agresores, que actuaron con los rostros cubiertos por la oscuridad y sin dejar rastro.

El salvaje robo lamentablemente se suma a una creciente ola de hechos delictivos en distintos puntos de Los Hornos, donde los motochorros vuelven a moverse con absoluta impunidad en horas de la noche, y a plena luz del día.