¿Buscan silenciar a los testigos de un homicidio en Tolosa?

La investigación por el homicidio de Agustín González en La Plata sumó un episodio de extrema gravedad tras la detención de Gonzalo Albornoz, quien se encontraba evadido de la Justicia. Con su arresto, el expediente avanzó de manera decisiva y se consolidó la hipótesis de una participación conjunta con agravantes, tal como venían reclamando los padres de la víctima y su representación legal.

Al comparecer ante el fiscal, Albornoz no solo dio su versión de los hechos sino que introdujo un elemento que encendió alertas dentro del proceso: afirmó que testigos que podrían declarar en la causa habrían sido objeto de amenazas para condicionar sus testimonios.

Según dijo, estas acciones se habrían intensificado a medida que la causa tomó mayor gravedad. El acusado apuntó directamente al círculo familiar de otro de los imputados, señalando al padre de uno de ellos como presunto responsable de estas presiones.