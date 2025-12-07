Letras y libros: sigue la feria de las editoriales

Con éxito se realizó ayer la feria de editoriales independientes “Edita” en la ciudad, cuyo objetivo es fomentar la compra y venta de libros para librerías, bibliotecas y lectores platenses.

La iniciativa se lleva a cabo en calle 51 entre 5 y 6, frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti y continúa hoy, de 15 a 21, con la participación de más de 150 editoriales de todo el país.

La organización señaló que funciona como interfaz para impulsar políticas públicas que faciliten el acceso a material bibliográfico.