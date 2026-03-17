El 30 de marzo comienza el pago a los jubilados del IPS

17 de Marzo de 2026 | 01:48 Edición impresa

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó el calendario de pago de marzo para jubilados y pensionados.

El cronograma completo es el siguiente: lunes 30 de marzo, jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Martes 31 de marzo: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

En tanto, el vencimiento del pago por ventanilla será el`23 de abril de 2026.

PRÓRROGA

Por otra parte, el IPS informó que dispuso la ampliación del plazo de renovación de asignaciones familiares y/o beneficios pensionarios hasta el 31 de mayo.