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El Súper Cartonazo por 4.000.000 ya tiene una ganadora

El Súper Cartonazo por 4.000.000 ya tiene una ganadora
17 de Marzo de 2026 | 12:30

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Anne Shirley More Torres, vecina platense de 27 años, es la primera ganadora del Súper Cartonazo que hoy reparte el suculento premio de 4 millones de pesos. La lectora ya se acercó a las oficinas de EL DIA para corroborar su cupón de la suerte. 

Cabe remarcar que la ronda semanal finaliza a las 17 horas y que en caso de surgir nuevos ganadores el premio será repartido en partes iguales. 

Anne contó que trabaja como monotributista en el sector de salud y expresó su felicidad porque esta vez “se nos dio”. 

“Con mi pareja jugamos siempre y esta vez gané”, afirmó la joven residente de la localidad de Altos de San Lorenzo. 

“Hoy sí, después de dos años de jugar, se nos dio”, dijo. En medio de la algarabía ya piensa en “comer un buen asado y luego destinar el dinero a terminar de construir mi casa”. “La realidad es que pagamos mucho de alquiler y el premio no viene muy bien para avanzar con nuestra vivienda”, sostuvo.

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Cómo jugar al Súper Cartonazo

Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Los jueves sale la tarjeta. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.

El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

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