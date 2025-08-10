Causa penal por el fentanilo contaminado a los dueños de HLB Pharma y nuevos querellantes

Fentanilo mortal: causa penal a los dueños de HLB Pharma y nuevos querellantes
Fentanilo mortal: causa penal a los dueños de HLB Pharma y nuevos querellantes
Kicillof cruzó a Milei y acusó al Gobierno de difundir fake news: "Le vamos contestar en las urnas"
VIDEO. Domínguez habló en la previa del choque contra Cerro Porteño
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
"La Mona" Jiménez en La Plata: confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
La agenda deportiva del domingo hace rodar la pelota: horarios, partidos y TV
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
¿Habrá voto castigo? La encuesta sobre las candidaturas testimoniales que encendió las alarmas en el peronismo
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Un dato sobre el fentanilo contaminado compromete a los dueños del laboratorio
Con gran éxito, La Plata celebró el Festival de Folklore Capital en Plaza Moreno
Wanda Nara y Nora Colosimo: señales de reconciliación tras meses de distanciamiento
Buen triunfo de Los Tilos ante Hindú, La Plata volvió al triunfo y cayó San Luis
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Lucía Galán habló del duro momento de salud que vivió: "Situaciones extremas"
Domingo fresco pero para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas
SOLICITADA.- Buenos Aires: UDA rechaza la oferta salarial y declara el estado de alerta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La causa judicial por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado sumó nuevos querellantes y abrió un frente penal paralelo contra HLB Pharma, el laboratorio señalado por funcionar de manera ilegal. El Ministerio de Seguridad denunció en Comodoro Py que la firma presentó una certificación falsa ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre) para inscribirse como operador de sustancias químicas controladas.
El documento, supuestamente emitido por la Municipalidad de San Isidro, fue desmentido por las autoridades comunales. Según registros oficiales, HLB Pharma operó en dicha localidad entre marzo de 2013 y mayo de 2025 con una autorización provisoria, y recibió múltiples intimaciones para subsanar irregularidades en planos, protocolos de seguridad, señalización y manejo de residuos peligrosos.
La constancia cuestionada fue presentada el 18 de diciembre de 2023 y, tras su verificación, el municipio confirmó que nunca la emitió. En paralelo, el expediente que tramita en el juzgado federal de Ernesto Kreplak, en La Plata, incorporó como querellantes a la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Salud de la Nación y al grupo empresario que vendió la droguería Alfarma a los hermanos Ariel y Damián García Furfaro.
La denuncia del Ministerio de Seguridad abre así un capítulo judicial independiente, que podría generar discusiones sobre jurisdicción. Mientras tanto, la Justicia avanza para esclarecer no solo el origen de las dosis de fentanilo que causaron las muertes, sino también el verdadero alcance del funcionamiento y la habilitación del laboratorio investigado.
El impacto sanitario es dramático: el Hospital Italiano de La Plata reportó más de 15 muertes tras aplicar 1.300 dosis del lote 31202; en Santa Fe las víctimas superan las 40; y en Córdoba un bebé de tres meses permanece internado en estado grave. Hasta el momento, la Justicia logró recuperar 64.003 ampollas; otras 45.391 están en depósitos judiciales y 11.405 siguen localizadas pero sin retirar. El resto ya fue administrado a pacientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí