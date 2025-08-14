Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

River busca el primer paso ante Libertad por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo ver online

14 de Agosto de 2025 | 21:20

Desde las 21.30, River visita a Libertad por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio La Huerta, contará con el arbitraje de Wilton Sampaio y la televisación de Telefe y Fox Sports.

River llega a esta serie como uno de los candidatos a pelear por el título en esta Copa Libertadores, luego de un movido mercado de pases donde pudo incorporar a jugadores de importancia, como por ejemplo, el colombiano Juan Fernando Quintero.

Esto estuvo acompañado por un gran comienzo de semestre, en el que goleó, en el torneo doméstico, a Platense y a Instituto de Córdoba en el Torneo Clausura, aunque en sus últimas presentaciones no pudo pasar del empate ante San Lorenzo e Independiente. En lo que respecta a la Copa Argentina, se metió en los octavos de final luego de golear 3-0 a San Martín de Tucumán.

Para esta noche, esta noche, Marcelo Gallardo va a mantener el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros. Y en los nombres, va a contar con el regreso de Paulo Díaz, tras haber sido resguardado en el clásico ante Independiente. Va a ingresar por el lesionado Germán Pezzella, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Además Sebastián Boselli va a reemplazar a Lautaro Rivero, quien no está en la lista de buena fe para los octavos de final.

Después van a ser los mismos que igualaron con Independiente. Más allá de su falta de gol, Miguel Borja sigue teniendo el respaldo de Gallardo y va a seguir como titular.

Por otro lado, Gallardo sonríe ya que recupera a Sebastián Driussi, quien vuelve a concentrar tras casi dos meses. Luego de dejar atrás un esguince severo del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, recibió el alta y va a estar en el banco. También Juan Portillo, quien concentra por primera vez.

Sin embargo, los últimos dos encuentros le generaron preocupación a Gallardo, ya que River no jugó bien, empató y además no marcó goles. El déficit en ofensiva es el principal problema a resolver.

Enfrente llega el equipo dirigido por Sergio Aquino, que transita un andar irregular. En el campeonato marcha sexto, pero viene en buena racha de cuatro partidos sin conocer la derrota. Y en la Libertadores, se quedó con el segundo puesto en el Grupo D que compartió con San Pablo, Alianza Lima y Talleres. Para esta noche, va a poner lo mejor que tiene a disposición y va a tener nuevamente en el banco al legendario, Roque Santa Cruz.

EL MILLO, DE RACHA

River se hizo fuerte en los últimos años ante Libertad, ya que ganó los últimos cuatro partidos que disputaron: 3-1 como visitante y 2-0 como local en la Sudamericana 2014, mientras que en la Libertadores 2024 ganó 2-1 como visitante y 2-0 como local. Por su parte, en Paraguay, disputaron siete encuentros: Libertad se quedó con 4 y el Millonario, con 3. La última victoria del elenco paraguayo fue 3-1 en la Libertadores 2006 como local.

Formaciones de River vs Libertad: 

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Iván Franco, Hugo Fernández; y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21.30.

TV: FOX Sports, Telefe, DISNEY+

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).

Estadio: La Huerta.

