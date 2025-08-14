River busca el primer paso ante Libertad por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo ver online

En Atenas, Milei lanzó la campaña bonaerense con el acto en La Plata: "Vamos a devorar al kirchnerismo"
River busca el primer paso ante Libertad por los octavos de la Libertadores
Desde las 21.30, River visita a Libertad por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Estadio La Huerta, contará con el arbitraje de Wilton Sampaio y la televisación de Telefe y Fox Sports.
River llega a esta serie como uno de los candidatos a pelear por el título en esta Copa Libertadores, luego de un movido mercado de pases donde pudo incorporar a jugadores de importancia, como por ejemplo, el colombiano Juan Fernando Quintero.
Esto estuvo acompañado por un gran comienzo de semestre, en el que goleó, en el torneo doméstico, a Platense y a Instituto de Córdoba en el Torneo Clausura, aunque en sus últimas presentaciones no pudo pasar del empate ante San Lorenzo e Independiente. En lo que respecta a la Copa Argentina, se metió en los octavos de final luego de golear 3-0 a San Martín de Tucumán.
Para esta noche, esta noche, Marcelo Gallardo va a mantener el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros. Y en los nombres, va a contar con el regreso de Paulo Díaz, tras haber sido resguardado en el clásico ante Independiente. Va a ingresar por el lesionado Germán Pezzella, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Además Sebastián Boselli va a reemplazar a Lautaro Rivero, quien no está en la lista de buena fe para los octavos de final.
Después van a ser los mismos que igualaron con Independiente. Más allá de su falta de gol, Miguel Borja sigue teniendo el respaldo de Gallardo y va a seguir como titular.
Por otro lado, Gallardo sonríe ya que recupera a Sebastián Driussi, quien vuelve a concentrar tras casi dos meses. Luego de dejar atrás un esguince severo del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, recibió el alta y va a estar en el banco. También Juan Portillo, quien concentra por primera vez.
Sin embargo, los últimos dos encuentros le generaron preocupación a Gallardo, ya que River no jugó bien, empató y además no marcó goles. El déficit en ofensiva es el principal problema a resolver.
Enfrente llega el equipo dirigido por Sergio Aquino, que transita un andar irregular. En el campeonato marcha sexto, pero viene en buena racha de cuatro partidos sin conocer la derrota. Y en la Libertadores, se quedó con el segundo puesto en el Grupo D que compartió con San Pablo, Alianza Lima y Talleres. Para esta noche, va a poner lo mejor que tiene a disposición y va a tener nuevamente en el banco al legendario, Roque Santa Cruz.
River se hizo fuerte en los últimos años ante Libertad, ya que ganó los últimos cuatro partidos que disputaron: 3-1 como visitante y 2-0 como local en la Sudamericana 2014, mientras que en la Libertadores 2024 ganó 2-1 como visitante y 2-0 como local. Por su parte, en Paraguay, disputaron siete encuentros: Libertad se quedó con 4 y el Millonario, con 3. La última victoria del elenco paraguayo fue 3-1 en la Libertadores 2006 como local.
Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Iván Franco, Hugo Fernández; y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Hora: 21.30.
TV: FOX Sports, Telefe, DISNEY+
Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).
Estadio: La Huerta.
