José Sosa, tras el triunfo de Estudiantes: "Vinimos a proponer, a ganar y se dio en la última jugada"

La victoria agónica de Estudiantes ante Cerro Porteño en Paraguay fue fundamental para de cara al choque de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. José Sosa, el experimentado mediocampista dialogó tras el triunfo en La Nueva Olla y analizó el encuentro y el camino que transita el plantel. Tras el triunfo con un penal sobre la hora, Sosa expresó: "El penal fue todo de Guido, él es muy fuerte, le decimos que es un tanque, la generó toda él y por suerte nos llevamos una linda victoria".

Sosa, tras el encuentro ante Cerro, reconoció que el equipo comenzó "de una manera media tibia" a la hora de proponer, pero argumentó que se debió a la "imprecisión propia que los complicó". Luego, al analizar la disputada serie, expresó: "No es fácil, tuvimos la experiencia y nos quedó la espina. Ahora sabemos que viene una instancia difícil, no importa el rival, es partido a partido".

"Vinimos a proponer jugar, ganarlo y se dio en la última jugada. Podíamos haber lastimado antes, pero no nos podemos confiar ni subestimar a nadie", expresó el Principito.

En diálogo con el enviado de Diario EL DIA, Sosa explicó: "Es difícil decir un click porque es un camino largo. Tuvimos un semestre que no fue tan bueno como ya lo dijo el entrenador, lo sabíamos porque lo dejamos atrás. Se valora el caracter del equipo, no es fácil salir de una situación cuando se pierde una final, pero nosotros las generamos para jugarlas".

Además, reveló: "Nosotros lo único que tenemos que focalizar es en seguir mejorando, en saber que el camino es largo y el click eh pasa, pasa mucho. Yo he aprendí de un entrenador que dijo, "Esto es es un juego de de emociones. A ver, son favorables, son negativas, pero nosotros tenemos que tratar de controlarla dentro de la cancha para que el resultado sea positivo".

Tras ello, se refirió al momento del penal y explicó: "Traté de mantener la calma porque era un quilombo, empezaron a discutir todo, creo que se le fue de las manos al árbitro. Casi rompieron el punto penal, pero yo con un poquito más de tranquilidad, tengo un poco la experiencia y cuando vi que el Ruso agarró la pelota de manera como patearlo, él ya estaba en la cancha y yo recién entraba. Él sabía que si yo lo tenía que patear, yo lo pateaba. Eso es un poco el compañerismo, leer los momentos, por eso lo vi muy seguro y traté de enfocarme en que al árbitro no se le vaya el partido en el tumulto".