"El hombre del bastón": un hincha de Estudiantes se hizo viral tras el triunfo agónico ante Cerro Porteño

La victoria agónica de Estudiantes ayer por la noche provocó un enorme desahogo y una gran emoción en los miles de hinchas que viajaron hasta Asunción para acompañar a los dirigidos por Eduardo Domínguez. Al momento de la salida, un hombre con un bastón fue captado en un video y se volvió viral, a tal punto que el propio presidente albirrojo Juan Sebastián Verón lo publicó en sus redes con un claro mensaje: "Hablame de amor". El hombre del día, Guillermo Gamondi, dialogó en exclusiva con el enviado especial de Diario EL DIA.
"No me pude controlar", expresó entre risas Guillermo, integrante de la filial de General Belgrano. En su regreso al país, Gamondi reveló: "Tuve un ACV en enero y convencí a la familia de que me deje venir y me trajeron mi hijo, mi hermano y unos amigos".
Al referirse a la repercusión que tuvieron sus imágenes revoleando el bastón, expresó: "Me contaron los chicos que había salido, mi nieta y mi hija también. 'Está el abuelo en la televisión', decían. Contento por el triunfo".
"Íbamos siempre y hace poco empecé a volver a la cancha, afuera no podía venir", explicó. A su vez, al contar de su recuperación, explicó: "Me estoy recuperando, dejé la silla de ruedas y a los chicos les dije 'voy, voy, voy'. Fui a los médicos, me hicieron los estudios y me autorizaron".
