Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

"El hombre del bastón": un hincha de Estudiantes se hizo viral tras el triunfo agónico ante Cerro Porteño

14 de Agosto de 2025 | 19:39

Escuchar esta nota

La victoria agónica de Estudiantes ayer por la noche provocó un enorme desahogo y una gran emoción en los miles de hinchas que viajaron hasta Asunción para acompañar a los dirigidos por Eduardo Domínguez. Al momento de la salida, un hombre con un bastón fue captado en un video y se volvió viral, a tal punto que el propio presidente albirrojo Juan Sebastián Verón lo publicó en sus redes con un claro mensaje: "Hablame de amor". El hombre del día, Guillermo Gamondi, dialogó en exclusiva con el enviado especial de Diario EL DIA. 

 "No me pude controlar", expresó entre risas Guillermo, integrante de la filial de General Belgrano. En su regreso al país, Gamondi reveló: "Tuve un ACV en enero y convencí a la familia de que me deje venir y me trajeron mi hijo, mi hermano y unos amigos". 

LEA TAMBIÉN

EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

Al referirse a la repercusión que tuvieron sus imágenes revoleando el bastón, expresó: "Me contaron los chicos que había salido, mi nieta y mi hija también. 'Está el abuelo en la televisión', decían. Contento por el triunfo". 

"Íbamos siempre y hace poco empecé a volver a la cancha, afuera no podía venir", explicó. A su vez, al contar de su recuperación, explicó: "Me estoy recuperando, dejé la silla de ruedas y a los chicos les dije 'voy, voy, voy'. Fui a los médicos, me hicieron los estudios y me autorizaron". 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

En Atenas, Milei lanzó la campaña bonaerense con el acto en La Plata: "Vamos a devorar al kirchnerismo"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Mística Pincha

Quedó inaugurado el ensanche y pavimentación de diagonal 74 en La Plata

Viernes no laborable: bancos, escuelas, transporte, basura y más, así funcionará La Plata

Escándalo sin fin por las facturas truchas en La Plata: un fraude contra IOMA salpica a Foresio

EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

Domínguez: “El equipo creyó hasta el final”
Últimas noticias de Deportes

Agustín Creevy y su último baile en San Luis: este sábado le pondrá fin a su carrera ante Belgrano

Tarde de reuniones en Gimnasia, entre la CD y agrupaciones opositoras: de qué hablarán

VIDEO.- Así fue la presentación de Mastantuono en el Real Madrid: devoción por Messi y la emoción de sus padres

EL DIA en Paraguay.- Muslera: “En La Plata hay que poner el triple de garra” y “la mística se lucha y se vive”

La Ciudad
20 mil jóvenes visitaron Expo UNLP, que se despide hasta el año que viene
"Pasame la ubi": el nuevo programa de streaming de EL DIA
Dejaron a cuatro perritos encerrados en una combi en La Plata y desató la indignación en el barrio
Entregaron 400 escrituras a familias de más de diez barrios platenses
Provincia salió "al rescate" de ABSA a través de una ayuda financiera millonaria
Policiales
Fentanilo contaminado, ¿un “agujero negro”? Alertan que las muertes podrían ser muchas más
Un barrio conmocionado: murió "Fernandito", reconocido vecino de Ringuelet
Enorme columna de humo en La Plata y otra vez alarma por un incendio: ¿Qué pasó?
Persecución y detención de un joven acusado de robar un auto en Ensenada
La condena a Contardi, bajo la mirada de un fiscal platense: "El marido ya no tiene derecho a todo, eso no va más"
Espectáculos
Emanuel Ortega letal contra Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, por criticar la condena al ex de Julieta Prandi
Nutricionistas bonaerenses denunciaron al influencer Santiago Maratea
L-Gante aseguró que “la mujer que amo es Tamara” pero ella se arrepintió de la reconciliación: “Quiero estar sola”
El fuerte cruce entre Analía Franchín y Julieta Prandi tras la condena a su ex marido: "Lo padecí 20 años"
"Esto es también por las miles que no tuvieron vida para contarlo, porque las mataron"
Política y Economía
En Atenas, Milei lanzó la campaña bonaerense con el acto en La Plata: "Vamos a devorar al kirchnerismo"
Tras la ruptura del bloque, concejales del PRO se muestran con Ritondo y reafirman su acuerdo con LLA
El 70% de los marplatenses no logra ahorrar y ajusta gastos para llegar a fin de mes
Provincia avanza con un plan hídrico de $88 mil millones en Bahía Blanca y Coronel Rosales
Mar del Plata demandará al balneario South Beach por deuda del operativo de guardavidas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla