Internado por un ataque en el Albert Thomas

“Pudo ser peor, se tiene que saber, no se puede seguir así”. Las expresiones, con la misma carga de dolor y preocupación, corresponden a fuentes de la comunidad educativa del colegio Albert Thomas y del sistema de salud local, quienes confirmaron el feroz ataque que el lunes, a la hora de salida de clase, dejó internado en la Clínica del Niño a un adolescente de 16 años. Lleva cinco días allí, mientras se controlan las lesiones en la cabeza y la columna.

El tenor de la violencia impactó en la comunidad de la escuela, que ve reiteración de ataques “dentro y fuera” del edificio de 1, 57 y 58. Esta vez, contaron allí, se vio a un chico recibir golpes de puño y patadas de parte de otros. El caso, le confirmaron a este diario desde la Policía, generó una denuncia de los padres ante la comisaría novena. En la actuación inicial, por delitos de “lesiones y amenazas” que investiga la Fiscalía Nº 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, se identificó a otros dos menores como protagonistas del ataque.

Cerca del equipo médico que atiende al chico se indicó que entró a la Clínica en la noche del lunes y desde entonces está en observación por un hematoma subdural. No requirió intervención quirúrgica, pero sigue con un collar cervical como protección “porque tiene rectificación de la columna”, se indicó en relación a una modificación de la curva natural por efecto del trauma. Así seguirá por dos semanas más, aún cuando hoy le den el alta si los estudios que le harán por la mañana dan bien. Tendrá que volver al sanatorio de 63, 10 y 11 para nuevos controles.

“Es un desastre y no sólo por esta pelea. Hay chicos de tercer año que no van porque fueron golpeados y hasta se habla de armas”, le dijo a este diario un integrante de la comunidad educativa. No fue sólo una, afirmó: “Hoy -por ayer- se volvieron a agarrar y tuvo que salir un directivo para defender a una preceptora que estaba en riesgo”.