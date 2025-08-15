Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |LA MUERTE DE PERRY

Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”

La protagonista de “Friends” habló sobre el calvario que vivió su compañero y, con él, sus amigos y familia: “Llevábamos mucho tiempo de luto por él”

Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”
15 de Agosto de 2025 | 02:43
Edición impresa

Aunque suene feo, Jennifer Aniston aseguró que la muerte de su amigo Matthew Perry, su ex compañero de la inolvidable “Friends”, fue lo mejor en tanto terminó con una pesadilla no solo para el actor, fallecido en 2023 tras una sobredosis, sino para todo su entorno.

En una entrevista con Vanity Fair, la intérprete reveló que está feliz de que él ya no esté luchando contra la adicción.

“Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, declaró la actriz sobre su intento de ayudar a Perry. “Pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue realmente dura para él. Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto (su muerte) es mejor”.

Y fue contundente al sumar: “Me alegro de que ya no tenga ese dolor”.

Perry fue encontrado muerto en 2023 en su jacuzzi. El médico forense determinó que la ketamina fue la principal causa de su muerte. Perry la usaba para tratar su depresión, pero comenzó a buscar más fuera de la terapia. Salvador Plasencia, el médico que le suministró una gran cantidad de ketamina aproximadamente un mes antes de su muerte, fue uno de los cinco acusados en relación con el fallecimiento de Perry. Plasencia se declaró culpable el mes pasado de cuatro cargos de distribución de ketamina.

Durante una reunión de “Friends” en 2021, Perry admitió que no recordaba haber filmado las temporadas 3 a 6 debido a su adicción a las drogas. En una entrevista de 2022, Perry le contó a Diane Sawyer que solía ir a jornadas de puertas abiertas en Los Ángeles y robar pastillas.

“Y creo que pensaron: ‘Bueno, no hay forma de que Chandler viniera y nos robara’”, dijo Perry, haciendo referencia al nombre de su personaje en “Friends”.

También le dijo a Sawyer que se presentaba a filmar la serie “temblando y con una resaca terrible”, y Aniston una vez le dijo que el elenco podía oler alcohol en él.

Durante una entrevista con Sawyer en 2004 , Aniston se emocionó al pensar en la pérdida de Perry. Sawyer le preguntó qué necesitaba escuchar Perry.”Está bien. Él luchó”.

“No lo sabíamos. No estábamos preparados para afrontarlo”, dijo la estrella sobre ella y sus compañeros de reparto de “Friends”. “Nadie había lidiado nunca con eso. Y la idea de perderlo… está teniendo dificultades. Pero está bien”.

Pero no lo estaba.

 

