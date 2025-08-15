Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Policiales

Dolor en Ringuelet por la muerte de "Fernandito"

Dolor en Ringuelet por la muerte de "Fernandito"
15 de Agosto de 2025 | 03:41
Edición impresa

La noticia del fallecimiento de Fernando Bardales, conocido por todos como “Fernandito”, generó una profunda tristeza y conmoción en la comunidad de Ringuelet, Gonnet y el centro de La Plata. El hombre, de 45 años, vivía en situación de calle desde hacía varios años y era una figura habitual en las calles y comercios de la zona, donde los vecinos lo saludaban y ayudaban en distintas ocasiones.

El hecho se produjo ayer, cuando Bardales sufrió una descompensación en la zona de 511 entre 6 y 7. Fueron los propios vecinos quienes lo encontraron y dieron aviso inmediato al SAME. Pese a la rápida llegada de los médicos, no pudieron reanimarlo.

La Policía perimetró la zona y se abrió una investigación caratulada como “averiguación de causales de muerte”. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría Sexta y de la Científica.

“Fernandito” era ampliamente reconocido por su carácter amable y por recorrer a diario las calles de Ringuelet y del centro platense. Según contaron fuentes policiales a EL DIA, solía pasar las noches en las veredas de casas y negocios, donde más de una vez recibía abrigo, comida o compañía de la gente del barrio.

Su historia tuvo un episodio insólito y recordado en plena pandemia, cuando en agosto de 2020 corrió la falsa noticia de que había muerto atropellado en la zona de Avenida Centenario y 511. La información, que se difundió rápidamente en grupos de WhatsApp, llegó incluso a motivar que en la Parroquia La Anunciación se realizara una misa en su memoria.

Aquel mensaje decía: “Me acaban de avisar que anoche en Centenario y 511 fue atropellado y falleció Fernandito. Oremos por su eterno descanso, hoy ofreceré por él la Santa Misa”. Sin embargo, la sorpresa llegó horas después, cuando alguien lo vio caminando por el centro y fotografiándolo frente a un local de comidas rápidas en 7 y 47. Un vecino, apodado “Rulo”, publicó entonces: “Le alargamos la vida al súper Fernandito… Mostaza dando vueltas en el centro hace un rato”. Hoy, la sorpresiva partida de “Fernandito” dejó un vacío en quienes lo conocían.

