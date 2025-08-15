Dolor en Ringuelet por la muerte de “Fernandito”

La noticia del fallecimiento de Fernando Bardales, conocido por todos como “Fernandito”, generó una profunda tristeza y conmoción en la comunidad de Ringuelet, Gonnet y el centro de La Plata. El hombre, de 45 años, vivía en situación de calle desde hacía varios años y era una figura habitual en las calles y comercios de la zona, donde los vecinos lo saludaban y ayudaban en distintas ocasiones.

El hecho se produjo ayer, cuando Bardales sufrió una descompensación en la zona de 511 entre 6 y 7. Fueron los propios vecinos quienes lo encontraron y dieron aviso inmediato al SAME. Pese a la rápida llegada de los médicos, no pudieron reanimarlo.

La Policía perimetró la zona y se abrió una investigación caratulada como “averiguación de causales de muerte”. En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría Sexta y de la Científica.

“Fernandito” era ampliamente reconocido por su carácter amable y por recorrer a diario las calles de Ringuelet y del centro platense. Según contaron fuentes policiales a EL DIA, solía pasar las noches en las veredas de casas y negocios, donde más de una vez recibía abrigo, comida o compañía de la gente del barrio.

Su historia tuvo un episodio insólito y recordado en plena pandemia, cuando en agosto de 2020 corrió la falsa noticia de que había muerto atropellado en la zona de Avenida Centenario y 511. La información, que se difundió rápidamente en grupos de WhatsApp, llegó incluso a motivar que en la Parroquia La Anunciación se realizara una misa en su memoria.

Aquel mensaje decía: “Me acaban de avisar que anoche en Centenario y 511 fue atropellado y falleció Fernandito. Oremos por su eterno descanso, hoy ofreceré por él la Santa Misa”. Sin embargo, la sorpresa llegó horas después, cuando alguien lo vio caminando por el centro y fotografiándolo frente a un local de comidas rápidas en 7 y 47. Un vecino, apodado “Rulo”, publicó entonces: “Le alargamos la vida al súper Fernandito… Mostaza dando vueltas en el centro hace un rato”. Hoy, la sorpresiva partida de “Fernandito” dejó un vacío en quienes lo conocían.