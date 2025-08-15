Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025.- Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert

Actualmente encabeza un programa que promueve el bien de los animales y la adopción responsable

Elecciones 2025.- Quién es la ex vedette que Milei eligió para ser la número 2 de la lista que encabeza Espert
15 de Agosto de 2025 | 07:26

Escuchar esta nota

A escasos días del cierre de listas, se van confirmando los primeros nombres que encabezarán las listas nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

Y según se pudo saber, la ex vedette, actualmente conductora televisiva Karen Reichardt sería la elegida por los libertarios para acompañar a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia, mientras que el economista Agustín Monteverde será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich para pelear por los dos escaños al Senado.

Reichardt es una recordada actriz de los `90, quien supo ser una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo. Tanto que su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora televisiva del programa “Amores Perros”, un ciclo enfocado en el bienestar animal y la adopción responsable que se emite por la TV Pública los sábados de 13hs. a 15hs.

De confirmarse, algo para lo que hay tiempo hasta el domingo, cuando venza el plazo para que saber los nombres de los candidatos de todas las fuerzas, a los 56 años estaría dando el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y desde su banca le tocará defender el proyecto político y económico de Javier Milei.

Respecto de Monteverde es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Consejero Académico de la Fundación Libertad y Progreso, consultor de bancos y empresas y profesor de la Universidad del CEMA.

Adepto a las ideas libertarias de Milei, sus participaciones en calidad de especialista invitado en distintos medios de comunicación son frecuentes, siempre en defensa de la política económica del Gobierno.

